De esquecido à titular: Dorival "não desiste" de Cacá e recupera zagueiro do Corinthians

O técnico Dorival Júnior deixou bem claro na última entrevista coletiva que não irá abrir mão de nenhum jogador do Corinthians. E um dos casos que comprova a declaração do treinador é o do zagueiro Cacá, que foi de esquecido à titular do time.

Cacá estava sem espaço com Ramón Díaz e era visto como última opção para o setor, atrás até mesmo do jovem da base João Pedro Tchoca. Com a chegada de Dorival, no entanto, o cenário mudou.

O jogador voltou a ser utilizado com mais frequência e virou peça importante diante dos problemas defensivos da equipe alvinegra. Das sete partidas do Timão sob comando do novo treinador, o atleta foi titular em seis.

Dorival disse em coletiva de imprensa que "não irá desistir de nenhum jogador", a menos que ele desista de si próprio. Ele espera que Cacá siga evoluindo no Corinthians.

"Jamais vou desistir de um jogador, a não ser que ele desista de si próprio. Não vou fazer isso de forma alguma. É natural que alguns tenham mais oportunidades, depende do momento deles, do que estão apresentando. Cacá vem em evolução, hoje fez um jogo muito importante em alguns aspectos comportamentais, encontrando passes importantes", analisou o comandante.

"É questão de tempo, confiança. Que todos continuem trabalhando para encontrar um oportunidade que, em algum momento, vai acontecer. Não podemos descartar um jogador por um motivo banal. Já encontrei jogadores que eram vaiados, mas se motivaram a dar a volta por cima e foram vendidos", acrescentou.

Alvo de desconfiança da torcida, Cacá virou solução em meio à ausência de Gustavo Henrique, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, e o mau momento de outras opções para a posição, como Tchoca e Félix Torres, que acabou se reencontrando como lateral direito.

Ele, portanto, tem formado dupla com André Ramalho, outro que estava em baixa e renasceu a partir da contratação de Dorival.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Atlético-MG. Os times se enfrentam na noite deste sábado, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).