De Bruyne diz que aprendeu a bater falta com jogador brasileiro: 'similar'

De saída do Manchester City após dez temporadas, o consagrado meio-campista Kevin de Bruyne apontou o brasileiro David Luiz como 'professor' e principal responsável por seu estilo e precisão nas cobranças de falta.

O que aconteceu

Eu pratiquei bastante! Eu venho fazendo isso há 12, 13 anos. Provavelmente comecei a tentar isso com o David Luiz, no Chelsea. Ele bate faltas de um jeito similar. Mas ele me ensinou um pouco dessa técnica, e aí você vai praticando, treinando e melhorando Kevin De Bruyne, à ESPN

Kevin de Bruyne e David Luiz atuaram juntos no Chelsea em 2013, em curta passagem do belga pelos Blues. Já o zagueiro brasileiro defendeu o time londrino

David Luiz tem sete gols de falta na carreira, quatro deles justamente do período que defendeu o Chelsea. Ele ainda marcou um pelo PSG, um pelo Flamengo e um (histórico) pela seleção brasileira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, contra a Colômbia.

O Kevin foi um grande jogador que tive a oportunidade de jogar junto e passar momentos juntos como amigo também. É um cara que admiro bastante. Lembro que ficávamos depois dos treinos, treinando a prática, porque é uma parte de muita repetição, e tanto ele como eu dávamos ficas um para o outro. Fico feliz de ele ter lembrado desses momentos porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Foram muitas as pessoas que ajudaram o Kevin, assim como foram muitas as pessoas que me ajudaram David Luiz, à ESPN

Prestes a deixar o Manchester City, Kevin de Bruyne ainda tem futuro incerto. Napoli, da Itália, e Aston Villa, da Inglaterra, além de quatro times da MLS estão interessados no meio-campista, segundo a imprensa internacional: Chicago Fire, Inter Miami, New York City FC e DC United. Ele faz a sua despedida dos Citizens no domingo (25), em jogo contra o Fulham.

Já David Luiz defende o Fortaleza desde o começo do ano e tem contrato até dezembro de 2026. Ele ainda não foi às redes com a camisa do time tricolor.