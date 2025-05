Com Corinthians, Palmeiras e São Paulo, confira os 16 classificados às oitavas da Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira. Após 32 confrontos ? se somados jogos de ida e volta ?, 16 clubes garantiram vaga nas oitavas de final. Confira abaixo todos os times que avançaram, dentre eles Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e como foram os duelos.

Os embates da próxima fase da competição, que também ocorrerão no formato de ida e volta e serão decididos através de disputa de pênaltis em caso de empate no placar agregado, ainda não possuem uma data definida para serem sorteados, mas serão realizados nas semanas dos dias 30/07 (ida) e 06/08 (volta).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Brasil (@copadobrasilcbf)

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time não brilhou, mas voltou a vencer o Novorizontino por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Yuri Alberto nos acréscimos, e confirmou sua vaga na próxima fase.

Já o Palmeiras carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após voltar a vencer o Ceará, dessa vez por 3 a 0, no Allianz Parque. Estêvão e Flaco López anotaram os gols tentos palmeirenses. Na ida, o Verdão já havia vencido por 1 a 0.

O São Paulo, por sua vez, venceu o Náutico por 2 a 1, no estádio dos Aflitos, no Recife. Os gols tricolor foram marcados por Luciano e Rodriguinho, mais um jovem revelado pelas categorias de base a decidir para a equipe comandada por Luis Zubeldía.

Após dois empates, o segundo deles com Neymar em campo, o Santos foi eliminado nos pênaltis pelo CRB, que avançou. Fluminense e Bahia, ambos com goleadas, superaram Aparecidense e Paysandu, respectivamente, para se garantirem nas oitavas da competição.

Já Atlético-MG e Flamengo também passaram de fase ao aplicarem goleadas, mas contra Maringá e Botafogo-PB, respectivamente. Mesmo com três pênaltis perdidos no tempo normal, o Internacional passou pelo Maracanã após aplicar uma vantagem de quatro gols. Assim como o Colorado, o Cruzeiro também venceu tanto a partida de ida quanto o duelo da volta para garantir sua classificação.

Após vencer a ida por 3 a 2 dentro de casa, o CSA também garantiu vaga entre os 16 melhores ao eliminar o Grêmio em plena Arena com um empate em 0 a 0. Outro que se classificou através das penalidades foi o Retrô, que eliminou o Fortaleza logo depois da igualdade por 1 a 1.

Ao empatar em 1 a 1 com o Operário-PR em São Januário, o Vasco venceu nos pênaltis e se classificou. No duelo entre Athletico-PR e Brusque, a equipe paranaense venceu por 1 a 0 na Ligga Arena e também carimbou seu passaporte à próxima fase da Copa do Brasil.

Após golear o Capital por 4 a 0 no Nilton Santos, o Botafogo encaminhou sua classificação, que se concretizou mesmo após a derrota por 1 a 0 no Distrito Federal. Por fim, o Red Bull Bragantino avançou diante do Criciúma com o elástico placar agregado de 6 a 1.

Confira a lista completa dos classificados

Corinthians



Palmeiras



São Paulo



Flamengo



Atlético-MG



Internacional



Cruzeiro



Vasco



Bahia



Fluminense



Athletico-PR



Red Bull Bragantino



Botafogo



CSA



CRB



Retrô