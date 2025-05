Cleber Xavier cita dor após queda na Copa do Brasil e desconversa sobre futuro no Santos

O Santos foi eliminado da Copa do Brasil nesta quinta-feira após perder nos pênaltis para o CRB, fora de casa. O técnico Cleber Xavier, que segue sem vencer no comando do time, falou sobre a dor da queda e prometeu muito trabalho para tentar dar a volta por cima.

"Dói muito, perder é ruim, ser eliminado é pior ainda. É uma competição muito importante. Buscamos passar. Infelizmente não definimos o jogo em casa, viemos com chances, mas não conseguimos. A dor é grande, A dor é dessa noite. Dificuldade muito grande nesse momento. É seguir trabalhando agora", analisou.

"É a realidade. São cinco jogos com apenas um gol marcado. Esse foi um dos jogos que mais criamos, mas a bola não entrou. É ruim, duro. É trabalhar. Amanhã vamos analisar e preparar para domingo", ampliou.

O treinador ainda comentou a escolha dos batedores de pênalti. Guilherme e Zé Ivaldo perderam, enquanto Neymar, Bontempo, Tiquinho e Rincón estufaram as redes.

"Os cinco primeiros pênaltis foram batidos pelos melhores nos treinos. Esse foi o padrão de escolha. A partir daí, separamos os que treinaram bem e deixamos pela escolha do momento. Ficou para os atletas a partir do sexto. Todos treinaram", relatou.

Por fim, Cleber Xavier desconversou sobre o seu futuro. Em cinco compromissos no banco de reservas, ele soma três empates e duas derrotas, além de um gol marcado e três sofridos.

"É duro, é chato. Se trabalha diariamente, com dedicação. O ambiente, embora a situação, é bom de trabalho. Conversamos com todos já no vestiário. Vamos nos preparar para o jogo do Vitória agora. Não posso responder questões que não são minhas (respaldo da diretoria)", finalizou.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Barradão, em Salvador (BA), a partir das 18h30 (de Brasília).