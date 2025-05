Cleber Xavier aponta 'ambiente bom de trabalho' no Santos após eliminação na Copa do Brasil

O técnico Cleber Xavier apontou um 'ambiente bom de trabalho' no Santos após a eliminação na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, em Maceió, diante do CRB. Após empate sem gols no tempo normal, a equipe alagoana venceu nos pênaltis por 5 a 4.

"É ruim, é duro. Mas temos de continuar trabalhando e preparando a equipe para o jogo de domingo contra o Vitória pelo Brasileiro. Apesar da eliminação o ambiente de trabalho é bom", disse o treinador em entrevista coletiva.

Cleber lamentou o fato de o time não aproveitar as inúmeras oportunidades criadas nos 90 minutos, que tornaram o goleiro Matheus Albino, do CRB, no melhor jogador da partida.

"É uma realidade. São cinco jogos e apenas um gol marcado. No jogo de hoje foi quando mais criamos oportunidades, mas a bola não entrou novamente. Dói muito perder e mais ainda ser eliminado. Ainda mais uma competição tão importante. Mas temos de continuar trabalhando."