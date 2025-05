Charles Do Bronx cita adaptação de Topuria ao peso-leve como vantagem no UFC 317

No dia 28 de junho, na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), Charles Oliveira e Ilia Topuria lideram o UFC 317 em um confronto que coloca em jogo o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg). Mesmo ex-campeão e atual número 2 do ranking da categoria, 'Do Bronx' desponta como franco azarão para o combate. Mas em seu entendimento, o brasileiro terá uma espécie de trunfo na manga a seu favor no duelo contra 'El Matador': a melhor adaptação à faixa de peso.

Ex-campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate, Topuria fará sua primeira luta com 70 kg no octógono mais famoso do mundo. Por já ter feito a exata mesma transição na carreira, Charles destaca que requer tempo até o atleta adaptar totalmente seu corpo e armas e uma nova divisão de peso. Desta forma, mais habituado a competir no mais alto nível nos pesos-leves, 'Do Bronx' questionou, inclusive, como será a capacidade de conversão de potência do georgiano radicado na Espanha no card da 'Semana Internacional da Luta'.

"Realmente, na categoria que ele estava, na de baixo, com 66 kg, ele estava colocando a mão e os caras estavam sentindo. Mas a gente está falando da categoria mais difícil (leves). Não é porque é a nossa, é porque é real. O peso-leve é a categoria mais difícil, pega os 10 primeiros ali, só leão, um mais brabo do que o outro. Do mesmo jeito que ele tem mão pesada, eu também tenho mão pesada. Eu sou um verdadeiro peso-leve. Subi de categoria e sei o quanto demorou para eu me adaptar, pegar meu 'timing', meu físico, trabalhar o corpo", destacou Charles, em entrevista ao canal 'Overdogs Brasil com Renato Moicano'

Choque de carretas

Na última rodada, os fãs acompanharam uma versão mais cerebral e temperada de Do Bronx no octógono, na revanche contra Michael Chandler. Posteriormente, o brasileiro revelou que estava mais contido porque lutou lesionado contra o americano. Sem qualquer tipo de restrição para o embate com Topuria, o faixa-preta previu um verdadeiro 'choque de carretas' com o rival que, assim como ele, possui a agressividade como uma das principais características.

"A gente tem que tomar cuidado, não pode desrespeitar. Ele é um cara que conecta mão, não pode brincar. Mas tenho poder de fogo nas mãos e tenho um jiu-jitsu bom. Então vamos jogar, vamos lutar. Estou com muita sede, quero me tornar campeão de novo. Vou andar para frente o tempo inteiro. É um casamento (de estilos) bom, porque ele é um cara que anda para frente e eu não sei andar para trás, só ando para frente. Então vamos ver na hora que se chocar, o que vai acontecer. Não tem para onde correr", projetou o especialista em jiu-jitsu.

Disputa divide opiniões

Apesar dos fãs que fazem a tradicional 'fezinha' considerarem Charles zebra, o confronto divide opiniões entre alguns lutadores profissionais. Se por um lado o ex-campeão peso-galo (61 kg) Aljamain Sterling indica que o brasileiro terá uma "noite longa" lidando com o poder de fogo de Topuria. Do outro, o top 7 dos pesos-leves Mateusz Gamrot aposta suas fichas em Do Bronx, citando a diferença de tamanho entre os dois como uma grande vantagem a seu favor.

