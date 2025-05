Do Bronx atrela mudança de categoria de Makhachev ao corte de peso: "Debilitado"

A mudança de categoria de Islam Makhachev, que culminou em um cinturão vago dos pesos-leves (70 kg), tem dado o que falar. Um dos principais 'afetados' pela situação, Charles Oliveira opinou sobre o assunto. Ex-adversário do wrestler russo, 'Do Bronx' rechaçou que o antigo algoz tenha migrado para os meio-médios (77 kg) para fugir de desafios mais ardilosos, como recentemente sugeriu Chael Sonnen. Na visão do brasileiro, o número 1 do ranking peso-por-peso da liga tomou tal decisão para se livrar da batalha contra a balança.

Em recente entrevista ao canal 'MMA Hoje', Do Bronx relembrou sua percepção de como o corte de peso severo afetava Makhachev às vésperas de suas lutas. Até por já ter dividido o octógono com o russo, Charles enxergou a subida para os meio-médios como um passo natural na carreira do wrestler. Respeitoso, o brasileiro também projetou que o pupilo de Khabib Nurmagomedov pode repetir o sucesso que alcançou nos leves na nova faixa de peso.

"Na minha opinião, não vejo por esse lado (dele evitar lutas mais difíceis). Vejo mais pelo outro lado do corte de peso. Já é a segunda vez que estou no mesmo evento que ele (Makhachev) e vejo o corte de peso, na sexta-feira ali, vejo o quanto ele estava debilitado. Foi o que muita gente falou, estava difícil de cortar o peso. Acho que ele (subiu de divisão) mais para estar bem, para cortar o peso melhor e aí decidiu subir. Acho que ele vai dar muito trabalho nessa categoria, bem mais forte. Um cara que vem evoluindo muito na parte em pé, que tem um chão absurdamente forte. Vai ser uma grande luta (contra o Maddalena)", opinou o faixa-preta de jiu-jitsu.

Caminho livre para o sonho

A subida de Islam aos meio-médios, criticada por muitos fãs, acabou, mesmo que indiretamente, beneficiando Do Bronx. Afinal de contas, caso permanecesse nos leves, o russo enfrentaria Ilia Topuria em uma superluta. Mas como abriu mão de seu cinturão, Makhachev fez com que o UFC escalasse Charles para medir forças contra 'El Matador', ex-campeão peso-pena (66 kg) da empresa. Os dois duelam pelo título na 'Semana Internacional da Luta', programada para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA).

