CEO do Santos mantém confiança em Cleber Xavier e promete resposta imediata: "União"

Pedro Martins se pronunciou após a precoce eliminação do Santos Copa do Brasil. O CEO do clube reconheceu que o momento não é bom, mas destacou a sua confiança no trabalho de Cleber Xavier. O técnico soma cinco partidas e segue sem vencer.

Na visão do dirigente, as soluções para o Peixe estão dentro do CT Rei Pelé. Ele aposta na união do grupo para dar uma resposta já no domingo, no embate com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

"A avaliação interna é que todos nós precisamos fazer melhor. Diretoria, jogadores e comissão. Sabemos que o elenco do Santos que foi projeto desde o início não é para estar onde estar. Não cumprimos um dos objetivos da temporada, que era passar de fase na Copa do Brasil. Nossa ideia é olhar para dentro do CT, não para fora. As saídas estão dentro do CT. Precisamos trabalhar melhor, fazer uma reflexão muito forte. Acreditamos que vamos conseguir sair dessa situação ruim", disse.

"A gente acredita que a experiência do Cleber e tudo que a comissão tem fazendo tem mostrado algumas evoluções. Não conseguimos transformar isso em gols, que é um problema grande. Temos refletido e também muito situação, que a produtividade seja convertida em gos. Acreditamos também que, com tudo que temos dentro do CT, podemos sair dessa situação. Acho que vamos para Salvador refletindo melhor. A palavra é de união, de refletir o que conseguimos fazer para sair dessa situação. Acreditamos que com união vamos conseguir dar uma reposta a partir do jogo em Salvador", completou.

O Santos está há sete partidas sem vencer na temporada. São quatro derrotas e três empates. O time tem somente uma vitória nos últimos 12 compromissos. No Brasileirão, os paulistas estão na vice-lanterna, com cinco pontos em nove rodadas.

"Respeitamos o sentimento do torcedor. Ninguém está satisfeito dentro do CT. Ninguém. Não só com a eliminação, mas também com o desempenho no Brasileiro. Para nós está claro que poderíamos estar fazendo muito melhor. Esse é o sentimento que temos que carregar, do que vem sendo a temporada. Precisamos trabalhar melhor para dar a resposta em Salvador", finalizou o CEO.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Barradão, em Salvador (BA), a partir das 18h30 (de Brasília).