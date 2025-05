CBF define data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira, a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos da próxima fase serão conhecidos no dia 30 de maio, às 15h30 (de Brasília), em cerimônia na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão da CBF TV.

Nesta semana, as equipes que estarão nas oitavas de final da Copa do Brasil foram definidas. Ao contrário das fases anteriores, os clubes não são divididos por potes nesta etapa da competição.

Ou seja, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Red Bull Bragantino, Retrô-PE, Palmeiras, São Paulo e Vasco podem se enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil.

Os duelos de ida e volta têm como datas-base os dias 30 de julho e 6 de agosto, respectivamente. A ordem dos mandantes também será definida por sorteio.

Sorteio da Copa do Brasil feminina

No mesmo dia, o sorteio da segunda fase da Copa do Brasil feminina também será realizado. Os confrontos da próxima etapa do torneio serão conhecidos às 13h30, um pouco antes do sorteio masculino. A cerimônia também ocorrerá na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e contará com transmissão da CBF TV.

Retomada a partir desta temporada, após um hiato de nove anos, a edição feminina da Copa do Brasil conhecerá as 32 equipes classificadas para a segunda fase nesta quarta e quinta-feira, datas dos jogos da primeira fase. As partidas da próxima etapa estão previstas para o dia 11 de junho. O sorteio será realizado em pote único, com todos os clubes podendo se enfrentar.

A segunda fase da Copa do Brasil feminina é composta por todas as equipes da Série A2 do Brasileirão e pelos classificados da primeira etapa do torneio, que conta com as equipes da Série A3. Os times da elite do futebol feminino nacional só entrarão na competição a partir da terceira fase.