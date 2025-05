Calderano vence coreano nas quartas de final e conquista medalha inédita no Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano está nas semifinais do Mundial de tênis de mesa, realizado em Doha, no Catar. Nesta sexta-feira, o brasileiro venceu o coreano An Jaehyun por 4 sets a 1 e avançou à próxima fase, garantindo uma medalha inédita para o Brasil na competição. As parciais do jogo foram 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 12/10.

Não há disputa de terceiro lugar em torneios do tênis de mesa. Os dois atletas derrotados na semifinal garantem ao menos a medalha de bronze. Assim, Calderano garante um brasileiro pela primeira vez no pódio do Mundial.

Na próxima fase, Calderano enfrentará o chinês Liang Jingkun, número cinco do ranking mundial.

O jogo

Calderano fechou os dois primeiros sets com certa tranquilidade. Primeiro, o brasileiro bateu o coreano por 11 a 4. Depois, apesar de bons momentos de An Jaehyun, Hugo conseguiu fechar o segundo set por 11 a 6.

Porém, no terceiro set, o coreano começou muito bem e abriu vantagem para Calderano. Apesar de uma pequena reação do brasileiro na reta final, An Jaehyun fechou o confronto por 11 a 9.

Hugo se reergueu de forma rápida. O brasileiro foi com tudo para o equilibrado quarto set e, com quatro pontos em sequência, venceu o coreano por 11 a 7, abrindo um 3 a 1 no placar.

Por fim, em um quinto set tenso, Calderano teve três match points em sequência, mas as oportunidades foram salvas pelo coreano. Após uma pausa, o brasileiro fechou o set em 12 a 10 e venceu a partida.

Copa do Mundo e Mundial

No último mês, Calderano venceu a Copa do Mundo de tênis de mesa de forma brilhante. O brasileiro derrotou os três primeiros colocados do ranking mundial em sequência e garantiu o título.

Agora, Calderano está na disputa do Campeonato Mundial. A competição é feita a cada dois anos, há quase um século. É o torneio com o maior número de atletas, com 128 nas chaves individuais masculinas e femininas. No esporte, o Mundial só perde para as Olimpíadas na ordem da importância.

Por sua vez, a Copa do Mundo, onde Hugo é o atual campeão, acontece todo ano desde 1980. Os participantes são os mais bem colocados nos torneios continentais, por isso conta um número reduzido de atletas se comparado com o Campeonato Mundial. Por fim, é uma competição que tem apenas as disputas de simples, no masculino e feminino, sem os eventos de duplas. Perde em importância para Olimpíadas e Campeonato Mundial.