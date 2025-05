Cain Velasquez revela que Dana White pagou valor milionário de sua fiança

Mesmo afastado do octógono desde 2019, Cain Velasquez continua recebendo apoio de nomes importantes do MMA. Em recente participação no podcast 'Basement Talk', o ex-campeão dos pesos pesados do UFC revelou que Dana White pagou sua fiança de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões), permitindo que ele respondesse em liberdade ao processo que enfrentava na Justiça norte-americana.

O lutador passou oito meses preso, acusado de tentativa de homicídio premeditado e outros crimes. Em fevereiro de 2022, Cain foi detido após perseguir de carro Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de seu filho em uma creche. Durante a perseguição, Velasquez disparou diversos tiros contra o veículo, mas acabou atingindo o padrasto de Goularte, Paul Bender, que sofreu ferimentos no braço.

A fiança - no valor de 1 milhão de dólares - só foi concedida em novembro do mesmo ano, pelo juiz Arthur Bocanegra. Segundo o próprio atleta, foi nesse momento que o presidente do UFC entrou em cena.

"Eu não sei se ele deu alguma declaração pública quando eu estava preso, mas ele pagou minha fiança também. Então, eles estão ajudando", afirmou.

Saga continua

Em março, o ex-lutador foi condenado a cinco anos de prisão após firmar um acordo judicial, escapando da pena máxima solicitada pela promotoria - que pedia de 30 anos à prisão perpétua. Considerando o tempo já cumprido em regime fechado e domiciliar, ele poderá solicitar liberdade condicional a partir de março de 2026.

A próxima audiência está marcada para 3 de junho e tratará do valor de restituição que deverá ser pago às vítimas. Segundo o advogado de defesa, os pedidos apresentados envolvem quantias consideradas "absurdas".

