Bruno Blindado se despede do UFC e anuncia pausa: "Talvez volte, talvez não"

Bruno 'Blindado' Silva decidiu colocar sua carreira no MMA em pausa após ser desligado do UFC. O brasileiro de 35 anos foi nocauteado por Marc-André Barriault no UFC 315 e já sabia que aquele confronto seria seu "último teste". A derrota resultou na sua saída da organização.

Logo após o revés - que marcou o primeiro nocaute sofrido por Silva na carreira - o lutador precisou ser retirado do octógono em uma maca. Horas depois, apresentou melhora física, mas tomou a decisão importante de interromper temporariamente sua trajetória profissional. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que pode retornar no futuro, mas está em paz com a possibilidade de não lutar novamente (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

"Talvez eu volte, talvez não. Mas se eu não voltar, estou em paz também. Fiz tudo que precisava ser feito. Sempre fui responsável com a minha carreira e me dediquei ao máximo. Não tenho nenhum 'e se' na cabeça. Estou aliviado. Dei o meu melhor. Minha história e meu legado estão escritos", disse o brasileiro.

Saúde mental

Além das dificuldades dentro do cage, Bruno enfrentou problemas relacionados à saúde mental nos últimos anos, incluindo crises de pânico. Apesar da pausa, ele não descarta um retorno, seja em outras modalidades ou organizações.

"Se o fogo ainda estiver aceso no meu coração e eu estiver curado dos ataques de pânico, volto a lutar em dois anos. Tenho interesse em boxe profissional, e há oportunidades no PFL, ONE Championship... Mas, por enquanto, quero me desconectar um pouco", explicou Blindado.

Trajetória

Com um cartel de 23 vitórias e 13 derrotas, 'Blindado' chegou ao UFC em 2021 impulsionado por uma sequência de nocautes, incluindo triunfos na Rússia sobre Alexander Shlemenko e Artem Frolov. No começo da passagem pelo evento, venceu suas três primeiras lutas por nocaute, o que lhe rendeu um duelo contra o futuro campeão e compatriota Alex 'Poatan'. Após essa luta, acumulou cinco derrotas em seis combates, embora tenha se destacado com uma vitória por nocaute no primeiro round contra Brad Tavares.

