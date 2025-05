Bia Haddad cai em semi após reação, mas registra melhor campanha do ano

Bia Haddad saiu atrás, ensaiou uma reação, mas foi eliminada pela cazaque Elena Rybakiba e está fora da final do WTA 500 de Estrasburgo, na França. A ex-número 3 do mundo derrotou a brasileira na semi por 2 sets a 1, com parciais 7/6(7), 1/6 e 6/2, em batalha de quase 3h.

A paulistana saiu atrás em um primeiro set árduo e reagiu na parcial seguinte, só que não resistiu no decisivo. O set de abertura foi equilibrado do início ao fim, com ambas confirmando seus saques, e durou 77 minutos até a cazaque sair na frente no tie-break. No segundo, Bia dominou e não deu chances à rival. Porém, Rybakina retornou ao páreo na terceira parcial, reverteu a situação e levou a partida em 2h46 min.

A brasileira venceu sete games consecutivos em sua tentativa reação, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Rybakina se impôs no saque, empilhando aces, e se reergueu mesmo sofrendo com erros não forçados. Bia lutou, embora não tenha conseguido derrotar a cabeça de chave número 4 do torneio.

Apesar de não avançar à final, a atual 23º do mundo voltou a jogar bem e registrou a sua melhor campanha em 2025. Ela vinha em má fase, acumulando derrotas eliminações em sequência, e ainda não havia passado da terceira fase de um torneio. Em Estrasburgo, voltou a vencer três partidas consecutivas após oito meses, tendo eliminado Emma Navarro nas quartas.

Rybakina enfrenta na final a vencedora do confronto entre a norte-americana Danielle Collins (#46) e a russa Liudmila Samsonova (#19), que começa na sequência.