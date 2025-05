Avaí usará camisa especial do Dia Internacional das Crianças Desaparecidas

Em alusão ao Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, neste domingo, dia 25 de maio, o Avaí e a Play For a Cause promovem uma campanha de conscientização durante a partida contra a Chapecoense, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Os jogadores do Avaí entrarão em campo com uniformes especiais, com fotos de crianças desaparecidas. A partir do apito inicial, as camisas dos titulares estarão disponíveis para leilão no site playforacause.com.br. A ação ficará aberta até o dia 2 de junho, com lance inicial de R$ 499 por peça. A organização destinará o valor líquido arrecadado à Associação João Paulo II, que desenvolve projetos de desenvolvimento comunitário com a população de baixa renda da Comunidade da Praia, em Palhoça (SC).

Intitulada "Avaí em um jogo da esperança", a iniciativa visa dar visibilidade a casos de desaparecimento infantil e mobilizar a sociedade para o tema. As camisas dos jogadores serão personalizadas com os números em forma de mosaico com fotos reais de crianças desaparecidas em Santa Catarina, fornecidas pelo programa SOS Desaparecidos. A mensagem "Viu alguma dessas crianças? Disque 190" também estampa os uniformes.

Apoio do Avaí

"O Avaí possui uma atuação muito forte na comunidade e, ao longo dos anos, vem realizando ações que contribuem diretamente para diversas causas sociais. A questão do desaparecimento é grave, dolorida, ainda mais quando se trata de crianças. Espero que essa iniciativa traga resultados práticos e que também inspire outros personagens do âmbito esportivo a fazerem o mesmo. Quanto mais gente envolvida em fazer o bem, melhores serão os resultados que teremos", destaca Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

A campanha ganhou ainda mais urgência com os dados mais recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): em 2024, o Brasil registrou mais de 73 mil desaparecimentos ? uma média de 219 por dia. Em Santa Catarina, autoridades contabilizaram 3.908 casos, sendo 32% envolvendo crianças e adolescentes..