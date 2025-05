'Não passa pela cabeça renunciar', diz Augusto Melo sobre caso Vai de Bet

Do UOL, em São Paulo

O presidente Augusto Melo descartou renunciar à presidência do Corinthians após ser oficialmente indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no caso VaideBet, antiga patrocinadora máster do clube.

[Estou] Muito tranquilo. Não passa pela minha cabeça renunciar. Não tenho envolvimento nenhum nisso. Confio na Justiça. Eu mais do que ninguém quero essa investigação. Faço questão que a Justiça termine. Por que parou agora? Não tenho nenhum tipo de acordo com empresa de jogador. Muito tranquilo. Não vou renunciar, não penso em renúncia. Augusto Melo, presidente do Corinthians