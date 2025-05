Atlético-MG x Corinthians: informações e prováveis escalações do jogo do Brasileiro

O Corinthians visita o Atlético-MG na noite deste sábado, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília) no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte.

Em meio ao caos político motivado pelo indiciamento do presidente Augusto Melo, o time comandado por Dorival Júnior vive um bom momento, embora o desempenho não seja dos mais convincentes. A equipe confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil diante do Novorizontino, na última quarta-feira, e vem de vitória sobre o Santos no Brasileirão.

No momento, o Timão ocupa o oitavo lugar da tabela de classificação, com 13 pontos.

Dorival pode ter novidades para o embate em Minas Gerais. O atacante Memphis Depay, o meia Rodrigo Garro e o lateral direito Matheuzinho treinaram parcialmente com o grupo nos últimos dias e podem ser relacionados. Já o zagueiro Gustavo Henrique, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, segue ausente.

A tendência é que o treinador corintiano mantenha o rodízio das últimas partidas, promovendo mudanças pontuais visando preservar a integridade física do elenco.

Do outro lado, o Atlético-MG também avançou às oitavas da Copa do Brasil, eliminando o Maringá, e empatou sem gols com o Cruzeiro na última rodada da Série A. O time de Cuca está uma posição abaixo do Corinthians no torneio, com a mesma pontuação.

O Galo terá um desfalque importante por lesão. O atacante Cuello sofreu uma contusão muscular na coxa direita e não fica à disposição.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 24 de maio de 2025, sabádo



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Júnior Santos, Rony e Hulk.



Técnico: Cuca

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Mana), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (José Martínez), Maycon, André Carrillo e Igor Coronado; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior