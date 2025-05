Atlético-MG e Adidas lançam nova camisa 2 em campanha que exalta força da Massa

Atlético-MG e Adidas lançam, nesta sexta-feira, a nova camisa 2 para a temporada 2025. Com diversos conteúdos voltados para as redes sociais, a campanha conta com um vídeo exclusivo produzido entre Galo e H2bet, patrocinador máster do Clube. Intitulada "Em qualquer lugar, não importa onde for", a campanha destaca a força da Massa para acompanhar o time em qualquer estádio do Brasil e do mundo, reforçando a identidade e tradição do modelo visitante do Galo, adicionando um toque de inovação.

A provável data de estreia do novo uniforme será dia 1º de junho, contra o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como aconteceu em conquistas históricas, a Massa sempre esteve presente e disposta a apoiar o Galo - e é exatamente isso que o lançamento representa: o sentimento e a união da torcida atleticana, preparada para jogar junto com o time em qualquer lugar e situação.

"Ficamos extremamente felizes porque o resultado do trabalho ficou sensacional e queremos oferecer, sempre, o melhor para a Massa Atleticana. A qualidade dos conteúdos de divulgação acompanha a beleza da camisa", destaca João Gomide, superintendente de Negócios do Atlético-MG.

Made to shine. The new Galo away jersey has arrived. Grab yours now. ?? A nova camisa do Galo foi feita pra brilhar! Garanta já a sua! ??#adidasFootball pic.twitter.com/sBeXYDWkN0 ? Atlético (@Atletico) May 23, 2025

Com uma estética cinematográfica, o filme oficial da campanha foi protagonizado pelos atletas Hulk, Rony, Igor Gomes, Bernard, Rubens e Gabriel Menino, e as jogadoras Nayara, Barbara e Debinha, em cenas alternadas com torcedores, além de contar com a participação do mascote Galo Doido.

Com roteiro desenvolvido em conjunto, o vídeo exalta a paixão da Massa pelo Galo através da técnica de match-cuts: o que acontece em uma cena é o gatilho para o início da cena seguinte, reforçando o sentimento de conexão entre torcida e jogadores. Cerca de 100 pessoas estiveram envolvidas diretamente nas filmagens realizadas em Belo Horizonte.

A nova camisa away é predominantemente branca, com detalhes pretos na lateral. As mangas também são pretas, gerando um contraste com as tradicionais três listras da adidas, que aparecem na cor dourada, assim como o logo da marca. O logo do H2bet vem na cor preta. O kit se completa com um calção branco e meias pretas.

O lançamento conta com a tecnologia AEROREADY, que maximiza o fluxo de ar e tem tecido antitranspirante. A novidade já está disponível nas Lojas do Galo e no site da adidas Brasil, nos modelos masculino e feminino (R$ 399,99) e infantil (R$349,99).