O Atlético-MG avalia a contratação de Diego Pituca, do Santos.

O que aconteceu

O Atlético-MG discute internamente se vale a pena tentar contratar Diego Pituca, do Santos. O volante tem 32 anos.

O técnico Cuca é entusiasta da contratação, mas as movimentações no mercado dependem da avaliação do Ciga (Centro de Informação do Galo). Pituca é um dos nomes analisados.

Cuca trabalhou com Diego Pituca em duas oportunidades no Santos. Em ambas, ele foi titular no meio-campo do treinador.

O meio-campista está em baixa nesta temporada e virou alvo do torcedor. Atualmente, ele se recupera de inflamação no tendão de aquiles.

O Atlético-MG não estaria disposto a fazer um grande investimento por Pituca, mas topa perdoar a dívida do Santos por Patrick. Cuca não gostaria de liberar atletas por empréstimo pois entende que o elenco é enxuto.

Há algumas semanas, o Galo procurou o Santos pelo atacante Guilherme. A negociação não avançou por conta do acerto com Dudu, ex-Cruzeiro. Guilherme não está nos planos do Atlético-MG agora.