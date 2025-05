Palmeiras: FPF libera Arena Barueri para receber jogos com público

A Federação Paulista de Futebol liberou a Arena Barueri para receber jogos com público. A entidade publicou hoje a portaria com a decisão.

O que aconteceu

O estádio foi liberado após a "apresentação de documentação para realização de jogos com público", segundo portaria publicada Marina Tranchitella, diretora de segurança, infraestrutura e VAR da FPF.

A Arena Barueri havia sido interditada na última quarta-feira (21) por estar em obras. Marina Tranchitella foi a responsável por vetar a presença de torcedores no local.

Leila Pereira viu a interdição como retaliação por não ter apoiado a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF. A presidente do Palmeiras também é a dona da empresa que administra a Arena Barueri.

O estádio estava precário, precisando de reformas. Investimos cerca de R$ 70 milhões e disputamos clássicos contra o São Paulo e o Corinthians, e o estádio está uma belezinha. Para mim, não foi surpreendente que, depois de eu não ter apoiado o candidato da Federação, o estádio tenha sido interditado para jogos da entidade. Esses jogos não posso disputar lá sob a justificativa de que o estádio está em obras. Então, como joguei lá contra São Paulo e Corinthians? Leila Pereira ao Prime Vídeo

Já Reinaldo, presidente da FPF, apontou "ótima relação" com a mandatária alviverde: "Sempre tivemos uma ótima relação com a presidente Leila e com o Palmeiras. E respeito sua posição política na eleição da CBF. Em relação à interdição da Arena Barueri, recebemos hoje novo ofício da concessionária, informando sobre a liberação parcial para o público, e amanhã no primeiro horário o estádio será autorizado novamente".