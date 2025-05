Após indiciamento, Gaviões da Fiel pede afastamento imediato de Augusto Melo do Corinthians

Os bastidores da política do Corinthians seguem quentes. Por meio de uma nota oficial, o Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Timão, pediu o afastamento imediato do presidente Augusto Melo, indiciado nesta quinta-feira pela polícia federal no caso VaideBet.

O mandatário corintiano foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro relacionados a antiga patrocinadora máster do clube.

Preservação da Imagem

Para o Gaviões da Fiel, o afastamento imediato de Augusto teria o objetivo de preservar a imagem do Corinthians, que "deve estar sempre acima de qualquer interesse pessoal, e evitar que os problemas que hoje recaem sobre o presidente impactem ainda mais o clube.

"Tal medida se faz necessária para preservar a imagem do Corinthians, que deve estar sempre acima de qualquer interesse pessoal, e evitar que os problemas que hoje recaem sobre o presidente impactem ainda mais o clube, que já enfrenta uma grave crise administrativa, financeira e institucional", publicou o Gaviões da Fiel.

Indiciados

Além de Augusto, também foram indiciados o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, além de Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, apontado no contrato entre clube e a casa de apostas como intermediador do acordo.

Veja a nota completa do Gaviões da Fiel sobre o indiciamento de Augusto Melo:

"Diante das recentes notícias que envolvem o indiciamento do presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Augusto Melo, em inquérito policial, o Gaviões da Fiel Torcida vem, de forma clara e objetiva, solicitar seu afastamento imediato do cargo.

Tal medida se faz necessária para preservar a imagem do Corinthians, que deve estar sempre acima de qualquer interesse pessoal, e evitar que os problemas que hoje recaem sobre o presidente impactem ainda mais o clube, que já enfrenta uma grave crise administrativa, financeira e institucional.

O Corinthians é maior que qualquer dirigente. Nenhum cargo, nenhuma pessoa, está acima da nossa história, da nossa tradição e do amor de milhões de corinthianos espalhados pelo mundo.

Reforçamos nosso compromisso de fiscalizar, cobrar e defender os interesses do Sport Club Corinthians Paulista, como sempre fizemos nos nossos mais de 55 anos de história.

Nossa luta e contribuição continuará para a quitação da arena e alteração do estatuto, para proporcionar maiores receitas e mecanismos de administração, que não permitam ocorrer situações que nos levaram ao precário estágio que nos encontramos, independente de quem estiver à frente do SCCP.

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!

GAVIÕES DA FIEL TORCIDA"