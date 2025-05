Após estreia vitoriosa, Renato Canuto promete fazer barulho no MMA

Na noite da última quinta-feira (22), uma nova aposta de futura estrela do MMA iniciou sua trajetória na modalidade de forma oficial. Campeão mundial de jiu-jitsu, Renato Canuto estreou com o pé direito nas artes marciais mistas ao nocautear Corey Stewart no evento 'Tuff-N-Uff', sediado em San Diego (EUA). E apesar de estar apenas no começo de sua caminhada, o lutador brasileiro já projeta voos mais altos.

Logo após sua estreia triunfal, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Canuto revelou seu plano de tentar uma vaga no UFC já na próxima temporada. Para isso, o especialista na arte suave pretende voltar ao cage do 'Tuff-N-Uff' mais três vezes ainda neste ano, a fim de ganhar a experiência necessária na modalidade para que sua transição para o principal evento de MMA do planeta seja mais tranquila.

"Eu quero fazer as quatro lutas desse contrato (com o Tuff-N-Uff). Três, quatro lutas - para mim, com a experiência que eu já tenho - acho que vai ser bom para ver que tipo de nível eu estou, quão nervoso eu fico, será que eu aguento pancada... Quero fazer essas quatro lutas esse ano ainda, até o final de 2025. Ano que vem, se der, eu quero entrar no UFC. Mas quero entrar preparado. Então, quatro lutinhas, sentir qual que é, afiar o aço, ficar ainda mais duro e bem preparado, para quando minha oportunidade chegar, eu chegar para tomar conta, não para fazer parte. Quando eu entrar, vai ser para ganhar tudo", projetou Renato.

Estreia aguardada há muito tempo

Diferentemente de alguns de seus colegas do jiu-jitsu que migraram para o MMA, Renato Canuto já pensava em se testar na modalidade desde muito jovem. Porém, alguns empecilhos e as circunstâncias da vida o levaram a focar exclusivamente na arte suave, onde construiu uma carreira vitoriosa. Agora, já incomodado pela 'politicagem' - como o próprio denomina - do jiu-jitsu, o faixa-preta finalmente fez sua tão aguardada estreia nas artes marciais mistas, que já vinha se ensaiando nos últimos anos.

"Eu venho treinando desde moleque. Entro e saio, entro e saio, querendo lutar. Mas nunca aconteceu. Eu tive muita luta cancelada quando eu era moleque. Com 15 anos, (tive uma luta que) foi cancelada, aí meio que eu fiquei desanimado e foquei legal no jiu-jitsu, fiquei só no jiu-jitsu. Anos e anos passaram, finalmente comecei a treinar de novo. Aí comecei a me empolgar, já estava um pouco injuriado com o jiu-jitsu, com as políticas do jiu-jitsu, aí decidi: 'Vou no Mundial mais uma vez e depois disso, quero lutar MMA'. Três anos e meio depois, finalmente, eu consegui fazer minha primeira luta", contou o brasileiro.

Campeão de jiu-jitsu

Renato Canuto possui currículo vitorioso nos tatames. Campeão mundial sem quimono em 2017 e campeão mundial de quimono em 2021, o atleta é figura constante nos principais torneios de grappling.

Aos 28 anos, o jovem se torna uma das promessas brasileiras no MMA. Morando em Las Vegas (EUA), Canuto lidera sua própria academia de jiu-jitsu e treina striking com Matheus Naccache, ex-técnico de José Aldo.

