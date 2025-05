Após classificação do Botafogo, Renato Paiva analisa derrota com o time reserva: "Sem ritmo competitivo"

O Botafogo perdeu para o Capital, nesta quinta-feira, por 1 a 0, mas garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, com o placar agregado de 4 a 1, no Mané Garrincha. Renato Paiva analisou a partida e justificou a equipe reserva.

"Foi normal para uma equipe toda mudada e para um grupo que está sem ritmo competitivo, sem confiança de competir e que ao longo do jogo a forma física vai baixando também. Não é que jogadores estão bem ou mal, mas não estão em forma. Então têm que jogar os que estão em forma. Ao invés de me chamarem de covarde, como no último jogo contra o Flamengo, hoje já entenderam por que tomei algumas decisões. Porque o que está acima de tudo é o Botafogo, o bem do Botafogo e conseguir resultados", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.

Fim de jogo. Botafogo avança para as oitavas da Copa do Brasil. ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/alovOni5fk ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 23, 2025

"Não gosto de fazer o que fiz hoje, uma revolução quase completa. Gosto de mudar com critério e manter uma base. Só que a vantagem de quatro gols, a sobrecarga que alguns têm, não jogarmos no fim de semana e termos a La U na semana que vem nos levaram à decisão de mudar a equipe praticamente toda. Mantemos Telles porque Marçal sentiu algo no treino de anteontem e decidimos que não estava apto para o jogo", acrescentou.

Por conta da vitória por 4 a 0 no jogo de ida, no Nilton Santos, o Renato Paiva poupou a grande maioria dos titulares, que não ficaram nem no banco de reservas. O Capital acabou vencendo por 1 a 0, com gol de Rodrigo Goiano.

"O positivo foi que muitos deles fizeram 90 minutos, outros 80, criamos números de oportunidade suficientes para ganhar o jogo, em que o adversário faz um gol que, se bobear, vai para o Prêmio Puskás. E nós estivemos em cima da linha, com o goleiro no chão, e não conseguimos fazer o gol. A partir daí, não podemos nos queixar. Então o positivo é que demos ritmo e tempo de jogo a esses jogadores", avaliou o treinador.

Decisão do Botafogo na Libertadores

O Botafogo não joga no final de semana e volta a campo apenas na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe a Universidad de Chile, pela sexta rodada da Copa Libertadores, no Nilton Santos. O Glorioso ocupa a 3ª posição do grupo A, com nove pontos. O clube chileno lidera a chave, com dez pontos.

"A mensagem é simples, eles (torcida) sabem tanto quanto nós da importância desse jogo. É uma torcida que não falha, que acompanha muito. Já no jogo contra o Estudantes fez um espetáculo fantástico. Para além do espetáculo, antes do jogo, o mais importante foi durante a partida a sua participação jogando com os jogadores durante os 90 minutos. O espero na próxima terça-feira é lotar o Nilton Santos, de energia, de positividade e de apoio, para que nós possamos somar os três pontos e conseguirmos a tão importante classificação rumo às oitavas da Libertadores", projetou Renato Paiva.