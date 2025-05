Análise: brilho de Estêvão dá luz ao Palmeiras em confirmação de vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Por Victória Romanelli

Já era de se esperar que o Palmeiras não teria vida muito fácil contra o Ceará para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E, assim foi. Contudo, o Verdão tinha uma arma poderosa: Estêvão, que brilhou para decidir o jogo. O Palmeiras, então, venceu o rival por 3 a 0, com dois de Estêvão e um de Flaco López, no Allianz Parque e avançou de fase.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira seguiu sem repetir a escalação consecutivamente e montou a equipe com seis mudanças em relação ao jogo contra o Red Bull Bragantino, com destaques para as entradas de Felipe Anderson e Mauricio. Estêvão foi mantido no time, mas, dessa vez, mudou de lado e atuou pela esquerda e jogou como se fosse rotina.

Felipe Anderson foi a má notícia da noite e precisou ser substituído aos 11 minutos do primeiro tempo com dores na coxa direita. Mayke foi acionado e fez bom jogo. Mauricio assumiu como meia-atacante e deu boa dinâmica ao time, conseguindo trabalhar bem e levar perigo. Foi em uma tabela com Estêvão que deixou a Cria da Academia em chances de marcar, aos 21, mas Fernando Miguel defendeu.

O Palmeiras tinha a vantagem mínima e o empate já era interessante. Contudo, desde o início, apesar das dificuldades, mostrou que queria mais. O Ceará começou o jogo bem postado e não deixou o Verdão levar muito perigo. Jogo brigado sem muitas chances, pelo menos no primeiro tempo. O Vozão, inclusive, chegou a dar um susto nos mais de 38 mil torcedores presentes no Allianz abrindo o placar aos 43 minutos.

A equipe alvinegra aproveitou um vacilo da defesa, Pedro Henrique driblou Weverton e bateu para o gol vazio. Contudo, o tento foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Após o susto, o Palmeiras voltou para o segundo tempo disposto a resolver e assim o fez, contando com brilho de Estêvão, que mostrou caráter decisivo às vésperas de sua despedida.

A joia já vinha dando trabalho e, aos 19, sofreu um pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança, mandou no lado direito de Fernando Miguel, que fez a defesa. No rebote, o camisa 41 não desperdiçou e abriu o placar. Cerca de três minutos depois, Estêvão fez boa jogada individual, pedalou para cima da marcação e soltou uma pancada para fazer um golaço.

Com o jogo descomplicado, o Palmeiras foi conduzindo e ganhando tempo até que aos 43, Flaco López deixou o dele e fechou o placar. O camisa 42 recebeu o lançamento de Mayke na área, dominou e fez o bom giro antes de bater para o gol, sem chance para o goleiro.

A verdade é que Estêvão nem estará mais no Palmeiras para disputar as oitavas de final. Mas, a Cria da Academia está à disposição da comissão técnica para o jogo deste domingo, contra o Flamengo, pela décima rodada do Brasileiro. A bola rola Às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.