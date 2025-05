Aliados de Augusto contratam Ministro do impeachment de Dilma para tentar derrubar votação no Corinthians

Dois aliados de Augusto Melo entraram com ação na 5ª Vara Cível do Tatuapé com o intuito de causar a suspensão imediata, em caráter liminar, de todo o processo de impeachment do presidente do Corinthians.

A ação é movida por Marcos Ragazzi, que advoga em causa própria neste ato, e José Trucilio Júnior. Ambos são sócios no Parque São Jorge, e não conselheiros. Ragazzi chegou a ser nomeado por Augusto Melo como presidente da Comissão de Ética dos Associados. Após um período, ele foi retirado da função e se tornou assessor da diretoria.

A dupla ingressou com o processo na última quarta-feira. A distribuição foi feita no dia seguinte e, nesta sexta-feira, o advogado José Eduardo Cardozo foi substabelecido na ação.

Isso significa que Ragazzi e Trucilio contrataram Cardozo para que ele auxilie na causa. O ato chama a atenção, porque José Eduardo Cardozo é um dos advogados mais renomados e caros do Brasil. Foi ele o Ministro da Justiça no Governo de Dilma Rousseff e defensor principal da ex-Presidente da República no processo que culminou com o impeachment dela.

José Eduardo Cardozo também é um conhecido filiado do Partido dos Trabalhadores (PT) e exerceu mandatos como presidente da Câmara de Vereadores de SP, Deputado Federal e Advogado-geral da União do Brasil.

Na ação, além da suspensão do processo, os aliados de Augusto Melo solicitam a ata da última reunião, que acabou por ser suspensa e remarcada para a próxima segunda-feira, tal como a lista com todos os conselheiros votantes ao pleito.

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, é a parte citada no processo e que poderá apresentar defesa. Entretanto, o pedido foi sustentado para que a Juíza Marcia Cardozo julgue e decida sem a necessidade de ouvir qualquer contra-argumentação de maneira prévia.

A Gazeta Esportiva teve acesso à ação e procurou Romeu para questionar o presidente do Conselho Deliberativo sobre os pedidos feitos à juíza e que estão diretamente ligados a ações de Tuma.

"As atas das reuniões do Conselho só são feitas após o término das reuniões. Como a reunião extraordinária convocada para segunda-feira é uma continuação da reunião extraordinária iniciada e suspensa no dia 20/01, a ata só será feita e aprovada, após o final da reunião. Não existe ata parcial do CD. Com relação a lista de presença, ela está acautelada em local seguro do Conselho, uma vez que houve invasão do recinto e do clube na reunião do dia 20/01, onde foram agredidos conselheiros e tentaram destruir material da reunião, com consequente instauração de inquérito policial que apura os fatos e seus autores. Tudo isso já foi discutido em outra ação ajuizada pelo presidente Augusto contra mim, que inclusive já foi decidida como improcedente no mesmo Fórum do Tatuapé", afirmou Tuma Júnior em nota enviada à reportagem.

CONSELHEIRO TEM PEDIDO INDEFERIDO

Em meio à contratação de Cardozo, outro conselheiro aliado de Augusto Melo no Corinthians, Roberto Willian Miguel, conhecido como 'Libanês', sofreu uma derrota no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele havia entrado com uma solicitação na 5ª Vara Cível do Tatuapé para suspensão da votação do impeachment do presidente, agendada para esta segunda-feira, no Parque São Jorge, mas teve a pretensão indeferida nesta sexta-feira.

Sob risco destituição, Augusto Melo tem mobilizado seus pares nos bastidores para uma força-tarefa com o objetivo de afastar Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo e, consequentemente, impedir a votação de impeachment no CD.

Além de Libanês, outro conselheiro do clube, Peterson Ruan Aiello de Couto Ramos, protocolou na última quinta-feira uma solicitação de afastamento de Romeu, esta na Comissão de Ética e Disciplina do CD do clube.

Augusto Melo também tenta judicializar a reunião através do Supremo Tribunal Federal (STF). O mandatário viajou a Brasília duas vezes nos últimos dias com a intenção de obter uma liminar para derrubar a votação no CD.

O próprio advogado particular do mandatário, Dr. Ricardo Cury, confirmou a informação em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, um dia após Augusto ser indiciado pela Polícia Civil por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no caso VaideBet.

"Com relação à reunião de janeiro, que foi suspensa, existem ações que estão em curso. Existem dois movimentos processuais que estão em curso em nome do presidente Augusto e nós patrocinamos. Um aqui no Tribunal de Justiça e outro que está subindo para o Supremo Tribunal Federal, com relação às abusividades da reunião de janeiro, que foi suspensa e vai ser retomada na segunda-feira", afirmou.