Agora no Mirassol, Reinaldo tem retrospecto equilibrado contra o São Paulo

O São Paulo volta a encontrar o lateral esquerdo Reinaldo neste sábado, dia em que recebe o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O ex-jogador do São Paulo possui um retrospecto equilibrado contra a sua antiga equipe desde que se transferiu para o Grêmio, ao final de 2022. Até agora Reinaldo enfrentou o Tricolor quatro vezes e até o início deste ano havia ganhado mais do que perdido.

O primeiro duelo com o São Paulo após Reinaldo deixar o clube aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o lateral esquerdo, defendendo o Grêmio, venceu o Tricolor paulista por 2 a 1, em Porto Alegre, e, inclusive, marcou um dos gols, fazendo prevalecer a famosa "Lei do Ex".

No ano seguinte, também com a camisa do Grêmio, Reinaldo duelou outras duas vezes com o São Paulo. Na primeira, no Morumbis, perdeu por 1 a 0. Já na segunda, na Arena do Grêmio, venceu por 2 a 1.

O retrospecto de Reinaldo contra seu ex-clube era positivo até o início deste ano. Após deixar o Grêmio, o lateral esquerdo acertou com o Mirassol para ser um dos grandes reforços da equipe na Série A do Brasileirão.

São Paulo e Mirassol se enfrentaram no Campeonato Paulista, logo no início da temporada, no Morumbis, e o time tricolor não tomou conhecimento do rival do interior, goleando por 4 a 1.

Neste sábado, Reinaldo terá a oportunidade de voltar a ter vantagem nos confrontos com seu ex-clube. Para isso, o Mirassol terá de surpreender o São Paulo em pleno Morumbis.