Advogado não vê elementos para indiciamento de Augusto e promete defesa no Conselho

Indiciado pela Polícia Civil na última quinta-feira por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta, na Neo Química Arena, ao lado seu advogado, Dr. Ricardo Cury, que defendeu o mandatário das acusações.

Em pronunciamento, Ricardo Cury afirmou que, na visão da defesa de Augusto Melo, não há "elementos" suficientes no inquérito para o indiciamento do presidente.

"Nós examinamos nesta noite o relatório final do inquérito. Há um trabalho do corpo investigativo e o despacho final do delegado Tiago. Sobre o Augusto, não tem nada no inquérito. Não tem uma prova sequer que implique o presidente Augusto. Nada, nada. A insinuação mais delicada, tem uma passagem que o delegado fala sobre intermediação, ninguém fala do presidente Augusto. O delegado diz que, no depoimento de Augusto, ele teria dito que antes da eleição teria um encontro com Marcelo Mariano no Parque São Jorge, e o Marcelo falou dessa provável interessada em assinar um contrato com o Corinthians, a VaideBet. E por isso ele teria se colocado na cena do crime, é o que diz o inquérito. E depois aconteceu a tal reunião no hotel Tivoli. Não há nada", disse o advogado.

"O delegado junta imagens de um pseudo vídeo que não tem nada. Somos 35 milhões de corintianos, mais aqueles que querem se aproximar e dizem: 'Presidente, grava um vídeo comigo?'. Insinuar, dizer que isso significa que o presidente tinha conhecimento, é uma ginástica que não tem tamanho. Nos indignou. Eu afirmo o que pontuei na última entrevista. Não tem elementos para indiciar o Augusto. Por que indiciou na antevéspera da votação de impeachment? Por que o relatório não saiu depois da votação?", questionou.

Ricardo também garantiu que Augusto Melo irá se defender na reunião do Conselho Deliberativo marcada para esta segunda-feira, quando os conselheiros votarão o impeachment de Augusto Melo. Ele ainda disse que pretendia ter uma "conversa amistosa" com o presidente do CD, Romeu Tuma Júnior, para que o encontro fosse agendado para o meio deste ano, durante a paralisação do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa.

Apesar disso, o advogado assegurou que Augusto não entrará com ações na Justiça para suspender a votação, o que já foi feito por aliados do dirigente nos últimos dias.

"O indiciamento não significa condenação de ninguém. Ele é feito unilateralmente pelo delegado do inquérito. Indício não afeta presunção de inocência. Está expresso na constituição, que a pessoa só será julgada culpada após a sentença final, no ponto de vista jurídico, não político. Há casos de indiciamento que sequer tem ação penal, sequer tem denúncia. O indício não significa absolutamente nada. A defesa orientou o presidente a usar todas as formas possíveis de sustentar a inocência do presidente. Vamos usar o tempo para sustentar isso. Hoje é sexta-feira, a votação do impeachment é na segunda-feira. Muita calma nessa hora, serenidade. Temos um julgamento importante na segunda-feira. Qualquer decisão que o presidente tomar, pode ser entendido como o Augusto assumindo a culpa em um caso que ele é inocente. Estamos convencidos que o Conselho irá julgar de forma imparcial, serena. Teremos a oportunidade de exercer o direito de ampla defesa pela primeira vez. Esperamos que seja um momento de respeito à defesa", comentou.

"Não consigo insinuar um eventual conluio do delegado com pessoas aqui do Corinthians. Pretendíamos ter um diálogo amistoso com o presidente Tuma para que essa reunião fosse marcada para a intertemporada, quando não teremos jogos do Corinthians por causa do Mundial. Ficamos surpresos com esse movimento. Não estou insinuando nada, mas fico com essa dúvida", finalizou.

Entenda o caso

O inquérito foi concluído pelas autoridades na noite da última quinta-feira. Além de Augusto Melo, também foram indiciados o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, além de Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, apontado no contrato entre clube e a casa de apostas como intermediador do acordo.

A situação de Yun Ki Lee ainda será avaliada. O advogado solicitou habilitação nos autos, e o pedido ainda não foi apreciado. Portanto, somente após essa liberação e a condição de ampla defesa é que a Polícia deve concluir sobre o ex-diretor jurídico.

Cabe agora ao Ministério Público decidir se irá ou não apresentar a denúncia formal à Justiça. O promotor Juliano Atoji monitorou as investigações de perto e deve levar o caso adiante. Se a denúncia foi aceita por um juiz, Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé se tornarão réus em processo penal.

O contrato virou alvo de investigação policial após a descoberta de repasses de receitas oriundas de pagamentos do Corinthians para a Rede Social Media Design LTDA, empresa de Cassundé. Posteriormente, parte destes valores foram transferidos para uma empresa 'laranja' e chegaram a uma conta vinculada ao crime organizado, conforme comprovou o relatório assinado pelo delegado Tiago Fernando Correia, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), responsável pelo caso.

O documento ainda confirmou que Cassundé fez uma transferência de R$ 580 mil para a Neoway Soluções Integradas, a tal empresa fantasma, no dia 25 de março de 2024, mesma data em que, de acordo com dados telemáticos (ERB's) obtidos pela Polícia, Alex esteve presente no Parque São Jorge.

A intermediação deu à Rede Social Media Design LTDA o direito a receber 7% do valor total do acordo entre o clube e a VaideBet, o que, à época da vigência da parceria, renderia, ao fim do período de três anos, R$ 25,2 milhões para a empresa. A quantia deveria ser repassada pelo clube em parcelas mensais de R$ 700 mil.

Votação de impeachment

Indiciado pela Polícia Civil, Augusto Melo vê a pressão aumentar cada vez mais nos bastidores do Corinthians. Na próxima segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube se reunirá no Parque São Jorge, a partir das 18h, para retomar a votação de impeachment contra o mandatário.

O encontro teve início no dia 20 de janeiro deste ano, mas acabou sendo suspenso pela falta de segurança e devido ao horário. Na oportunidade, 126 conselheiros contra 114 aprovaram a admissibilidade do processo de destituição de Augusto Melo por conta do escândalo da VaideBet.

Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment de Augusto no dia 26, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do Corinthians.

Além disso, se o Conselho der parecer positivo quanto ao impeachment de Augusto, Romeu terá de definir uma data para a Assembleia Geral, que é a última instância do processo de destituição, com a participação dos associados do clube.

Nesse cenário, Augusto permaneceria afastado de suas funções até a divulgação do resultado final da Assembleia. Se os sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído.