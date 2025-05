Acusado de covardia, Makhachev rebate crítica de Chael Sonnen: "Atleta mediano"

A mudança de categoria de Islam Makhachev não agradou a todos dentro da comunidade do MMA. Mas talvez a crítica mais ferrenha recebida pelo ex-campeão peso-leve (70 kg) tenha vindo de uma figura pública do meio: Chael Sonnen. Acusando o pupilo de Khabib Nurmagomedov de covardia por, supostamente, evitar uma superluta contra Ilia Topuria, o falastrão americano dominou as manchetes. Dias após ser alvo da alfinetada, o wrestler russo se posicionou e rebateu na mesma moeda.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Makhachev classificou Sonnen como "um atleta mediano" que, em sua visão, se tornou relevante mais por conta do seu 'trash talk' afiado do que por suas credenciais como lutador. Afiado, o russo destacou que sua subida aos meio-médios (77 kg) não significa um sinal de covardia como Chael havia indicado, e sim uma ambição esportiva por grandes feitos no UFC.

"Perseguir a fama e o dinheiro não é a mesma coisa que perseguir a grandeza dentro do esporte. Mas um atleta mediano, que construiu seu caminho até o topo com provocações baratas, não vai entender isso. Então, por favor, sente-se e assista enquanto os outros fazem isso, tio Chael. #CampeãoDuplo", provocou Islam, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Chance de fazer história garantida

Buscando o status de campeão em categorias diferentes, Makhachev terá uma chance direta de alcançar seu objetivo. Número 1 do ranking peso-por-peso, o wrestler foi agraciado por Dana White como o 'title shot' na divisão até 77 kg, sendo confirmado como próximo adversário do campeão Jack Della Maddalena. Os detalhes do confronto, como data e local, ainda não foram definidos. Caso tenha o braço erguido diante do australiano, Islam se juntaria a uma prateleira de grandes nomes da empresa que chegaram ao topo em duas faixas de peso distintas, como Conor McGregor, Daniel Cormier, Jon Jones, Amanda Nunes, Alex 'Poatan', dentre outros.

Chasing hype and money is not the same as chasing greatness in sport. But average athlete, who built his way to the top with cheap trash talk, won't understand that. So please seat and watch how others doing it, uncle Chael. #doublechamp

- Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) May 22, 2025

