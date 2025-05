A caminho do Brasil, Ancelotti diz que não treinará outro clube após saída do Real Madrid

(Reuters) - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta sexta-feira que não tem nenhum desejo de treinar outro clube no futuro, enquanto o italiano se prepara para deixar o gigante espanhol após quatro anos de enorme sucesso a caminho da seleção brasileira.

Ex-técnico de Bayern de Munique, Milan e Chelsea, ele é um dos treinadores mais condecorados do futebol mundial.

"Essas são coisas que eu não sei", disse Ancelotti, de 65 anos, aos repórteres quando perguntado se gostaria de retornar ao Real após o término de sua passagem pelo Brasil.

"Não tenho vontade de treinar outro clube, ou não tive, depois do Madrid. Isso é o que eu disse e mantenho. No futuro... Não sei. Mas o mais imediato é ir bem com o Brasil."

"Estou muito animado por ter a oportunidade de não trair o Madrid com nenhum outro clube e ir para a seleção com mais história, a pentacampeã. É um grande desafio, mas adoro poder me preparar para uma Copa do Mundo com o Brasil."

Seu sucesso no Real inclui três títulos da Liga dos Campeões, dois títulos da LaLiga, duas Copas da Espanha, duas Supercopas da Espanha, dois Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa e uma Copa Intercontinental.

No entanto, o Real terminará essa temporada sem nenhum troféu.

A mídia tem vinculado o ex-meio-campista do Real Xabi Alonso como seu substituto, já que o espanhol está deixando o clube alemão Bayer Leverkusen no final da temporada, mas Ancelotti disse que não tem nenhum conselho para seu ex-jogador.

"Todo mundo tem sua própria metodologia, mas deixe-o aproveitar Madrid. Xabi Alonso será o primeiro e eu lhe desejo toda a sorte do mundo", disse Ancelotti quando lhe perguntaram que conselho ele tem para os futuros técnicos do Real.

"Ele tem a qualidade para treinar o Madrid. Que ele aproveite."

O Real, segundo na tabela, recebe o Real Sociedad, 11º colocado, no sábado, em seu último jogo da temporada.

A partida também marcará o último jogo do meio-campista croata Luka Modric no Santiago Bernabéu.

Modric, de 39 anos, o jogador mais condecorado do clube e vencedor da Bola de Ouro de 2018, deixará o Real Madrid após a Copa do Mundo de Clubes.

"Eu me emociono muito rápido. Vai ser um dia emocionante. Se eu começar a chorar, não há problema algum", afirmou Ancelotti.

"Vai ser bom e eu compartilho isso com Modric... que tem sido um apoio espetacular nesta fase. Alguém fantástico, uma lenda. Será bom me despedir com ele."

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)