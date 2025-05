Zico é contratado como embaixador do Flamengo e será chefe de delegação no Mundial

Maior ídolo do Flamengo, Zico continuará fazendo história pelo clube rubro-negro. Em reunião na última quarta-feira, o Conselho de Administração flamenguista aprovou a contratação do antigo camisa 10 como embaixador da equipe. A parceria entre o ex-jogador e o time vai até dezembro de 2027.

Na função, Zico será o chefe da delegação do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O ex-meio campista também terá um programa voltado para o time. O nome será "Resenha Rubro-Negra com o Galinho". Ele ainda vai estrelar materiais institucionais do clube.

Em contato com a reportagem do Estadão, Zico comentou sobre a sua posição. "Embaixador serei sempre, independente de ser oficial ou não. Fico feliz de continuar contribuindo agora fora do campo com a marca Flamengo", escreveu. "Aumenta sempre a responsabilidade quando tudo se torna oficial, mas vamos em frente".

Nas redes sociais, o Flamengo comemorou a decisão do Conselho - que só encontrou rejeição de um conselheiro - com um vídeo. Na publicação, são mostradas as costas de várias camisas 10 e um trono com o mesmo número. A legenda faz referência a Zico como "Rei".

Em boa fase, o Flamengo conquistou, ainda na última quarta, a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Contra o Botafogo-PB, o time aplicou um 4 a 2, fechando o placar agregado em 5 a 2. No Brasileirão, o clube rubro-negro é, no momento, vice-líder, atrás apenas do Palmeiras.

Já no Mundial de Clubes, a equipe estará no Grupo D, junto com Chelsea, da Inglaterra, e Espérance, da Tunísia. O quarto integrante ainda não foi definido. Anteriormente, o León era o último participante do grupo, mas foi expulso da competição. No dia 31 de maio, Los Angeles FC (Estados Unidos) e América (México) se enfrentam pela vaga restante.