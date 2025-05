Zé Rafael, Rollheiser e Neymar: Santos fica ansioso por trio em campo

O Santos está ansioso para ver Zé Rafael, Rollheiser e Neymar juntos em campo.

O que aconteceu

Os principais reforços do Santos para 2025 ainda não jogaram ao mesmo tempo. A primeira vez pode ocorrer hoje, contra o CRB, pela Copa do Brasil.

O Peixe entende que vai alcançar outro nível quando Zé Rafael, Rollheiser e Neymar atuarem na mesma equipe. O Santos imaginou o time de 2025 assim, mas ainda não testou o trio na prática.

Zé Rafael só tem dois jogos pelo Santos por causa da cirurgia na coluna, enquanto Neymar acumulou duas lesões musculares. Ambos estão à disposição em Maceió.

Rollheiser só jogou 10 minutos com Neymar. Contra o CRB, Zé Rafael e Rollheiser formarão o meio-campo com Tomás Rincón, e Neymar vai começar no banco de reservas. O trio pode atuar junto no decorrer da partida.

Quando Neymar estiver pronto para ser titular, Rollheiser deve ser deslocado para a ponta-direita. O argentino prefere a armação, porém, sabe que a concorrência com o camisa 10 é "desleal" e quer se firmar como um meia pela direita.

Sem Zé Rafael e Neymar em boa parte da temporada, o Santos sofre. O Peixe é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos, e vê na Copa do Brasil uma chance de salvar o ano.

O Santos de Cleber Xavier empatou por 1 a 1 na Vila Belmiro e precisa vencer no Estádio Rei Pelé para avançar no tempo normal. Um novo empate levaria a decisão para os pênaltis.