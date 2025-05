Xabi Alonso será apresentado no Real Madrid no mesmo dia que Ancelotti assumirá a seleção

O Real Madrid prepara para a próxima segunda-feira a apresentação oficial do técnico Xabi Alonso, mesma data da primeira convocação de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. No Rio, o italiano anuncia os primeiros 23 nomes com quem vai trabalhar no comando do Brasil.

A primeira aparição de Alonso no novo cargo acontecerá no centro de treinamentos de Valdebebas, em Madri. O espanhol assume o comando da equipe após três temporadas de destaque à frente do Bayer Leverkusen.

Na Alemanha, Xabi Alonso brilhou especialmente na temporada 2023/2024, conquistando o título inédito da Bundesliga de forma invicta, a primeira conquista de liga da história do clube. Além disso, venceu a Copa da Alemanha e a Supercopa em 2024. Na Liga Europa, levou o time até a final sem perder nenhum jogo, mas acabou derrotado por 3 a 0 pela Atalanta.

Como jogador, Alonso teve uma passagem marcante pelo Real Madrid, atuando por cinco temporadas, com 236 partidas e seis gols. Durante esse período, conquistou seis títulos, entre eles a histórica décima Liga dos Campeões da história do clube, em 2014.

A estreia de Xabi Alonso no comando do clube será no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho. O Real Madrid está no Grupo H e faz sua estreia no dia 18, contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Pachuca, do México, e Red Bull Salzburg, da Áustria, completam a chave.

Por sua vez, Carlo Ancelotti comanda o Real Madrid pela última vez neste final de semana, na última rodada em La Liga, no sábado, às 11h15 (de Brasília), contra a Real Sociedad no Santiago Bernabéu. A partida serve apenas para cumprir tabela, já que o Real Madrid garantiu o vice-campeonato, atrás do Barcelona, enquanto a Real Sociedad ocupa o meio da tabela, sem chances de classificação para torneios europeus ou risco de rebaixamento.

O técnico italiano encerra sua passagem como o treinador mais vitorioso da história merengue, com 15 títulos conquistados, incluindo três edições da Liga dos Campeões.