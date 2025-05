Copa do Brasil: Cruzeiro bate Vila Nova com Eduardo iluminado e avança

O Cruzeiro garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Vila Nova por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com o resultado, a Raposa confirmou a classificação, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 no Mineirão.

Eduardo foi o nome do jogo: aparecendo como elemento surpresa no ataque, o meia marcou dois gols que ampliaram a vantagem para a classificação do Cruzeiro. Jonathan fechou o placar de cabeça nos minutos finais.

A CBF ainda não divulgou quando serão sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas estão previstas para ocorrer entre os dias 30 de julho e 6 de agosto, após a disputa do Mundial de Clubes.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Fortaleza fora de casa pelo Brasileirão. Já o Vila Nova direciona suas atenções à Série B, onde encara o Cuiabá, também como visitante.

Como foi o jogo

Precisando do resultado, o Vila Nova tentou imprimir um ritmo acelerado desde os primeiros minutos. Por algum tempo, conseguiu pressionar o Cruzeiro. A Raposa, com a vantagem de dois gols conquistada no jogo de ida, adotou uma postura mais cautelosa, buscando controlar o jogo e construir as jogadas ofensivas com calma.

Impulsionado pela torcida no Serra Dourada, o Tigrão demonstrava empenho no ataque, mas os erros de passe atrapalharam a criação de chances reais de gol.

A primeira etapa foi disputada e marcada por muitas faltas. Ao todo, quatro cartões amarelos foram aplicados apenas nos primeiros 45 minutos. Apesar de o Cruzeiro ter criado as oportunidades mais perigosas, o Vila Nova não fez um primeiro tempo ruim. Teve mais finalizações e maior posse de bola, mas foi a equipe mineira que obrigou o goleiro adversário a trabalhar mais.

O Vila Nova voltou do intervalo em ritmo acelerado e pressionou nos primeiros minutos da segunda etapa, levando perigo à defesa do Cruzeiro. Assim como no primeiro tempo, o time goiano mostrou intensidade, mas pecou nas finalizações. A Raposa, por outro lado, soube aproveitar os espaços deixados pelo adversário e passou a construir jogadas mais organizadas, explorando os contra-ataques. Os primeiros gols foram marcados por Eduardo, que balançou as redes duas vezes. Jonathan ampliou o placar.

Gols e destaques

Passou perto! Dodô recebeu ótimo passe em profundidade dentro da área. Na tentativa de finalização, a bola desviou no defensor do Cruzeiro e saiu raspando a trave. Na sequência, o zagueiro Tiago subiu bem e cabeceou firme, mas Cássio fez a defesa.

Duas vezes! Kaiki arriscou de fora da área e obrigou Halls a fazer boa defesa. No rebote, Kaio Jorge tentou finalizar da pequena área, mas o goleiro do Vila Nova apareceu novamente e salvou com outra grande intervenção.

Mais uma boa defesa! Após jogada bem trabalhada, Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge na área, que finalizou de primeira. Halls, atento, defendeu com os pés e evitou o gol do Cruzeiro.

Halls brilha de novo! Matheus Pereira recebeu em boa condição, carregou e soltou um chutaço. O goleiro do Tigrão voou na bola e fez mais uma excelente defesa, mantendo o zero no placar.

Quase gol do Vila! Poveda acertou bom passe para Dodô, que finalizou com categoria. A bola ganhou força demais, saiu pela linha de fundo e assustou o goleiro Cássio.

1 a 0 Cruzeiro! Gabigol recebeu pela lateral, girou, levantou a cabeça e encontrou Eduardo entrando livre na área. O meia finalizou de primeira e acertou um belo chute para abrir o placar.

Quase o empate! Em contra-ataque veloz, o Vila Nova explorou bem as laterais do campo e encontrou Guilherme Parede, que dominou, girou e finalizou com perigo. Cássio estava atento e fez boa defesa, evitando o gol de empate.

2 a 0, Cruzeiro de novo! Após bola alçada na área, Bolasie escorou de cabeça para o meio da pequena área. Eduardo completou para o fundo das redes, ampliando a vantagem da Raposa.

3 a 0, mais um do Cruzeiro! Jonathan apareceu bem dentro da área e fez de cabeça após escanteio.

Ficha técnica: Vila Nova 0 x 3 Cruzeiro

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Data e Hora: 22 de maio de 2025, às 19h00 (Horário de Brasília)

Competição: 3° fase da Copa do Brasil

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Assistentes: Henrique Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Adriano Miranda (SP)

Cartões amarelos: Tiago (VIL), William (CRU), Matheus Pereira (CRU), Guilherme Parede (VIL), Eduardo (CRU)

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 10'/2ºT - Eduardo (CRU), 29'/2ºT - Eduardo (CRU), 40'/2ºT - Jonathan (CRU)

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago (Walisson Maia), Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Miticov e Dodô (Vinícius Paiva); Júnior Todinho (Gabriel Silva), Gabriel Poveda e Guilherme Parede (Diego Torres). Técnico: Rafael Lacerda.

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Christian (Lucas Silva), Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Bolasie) e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim