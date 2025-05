Veja quanto o São Paulo faturou por classificação às oitavas da Copa do Brasil

Na noite da última terça-feira, o São Paulo garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor superou o Náutico mais uma vez, por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos, e avançou para a próxima fase do torneio com 4 a 2 no placar agregado.

Com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo faturou uma bolada. Conforme antecipado pela CBF, todos os clubes que chegam à tal fase levam o valor de R$ 3.638.250,00. O valor é importante para o São Paulo, que vive situação complicada financeiramente.

Vale lembrar que, por ter entrado diretamente na terceira fase do torneio de mata-mata, o São Paulo já havia garantido outros R$ 2.315.250,00. No total, portanto, o Tricolor já embolsou quase R$ 6 milhões disputando apenas duas fases da Copa do Brasil.

Na atual temporada, a CBF reajustou os valores de premiação. O campeão, por exemplo, receberá o valor milionário de R$ 77.175.000, enquanto o vice leva R$ 33.075.000. Para efeito de comparação, em 2023, o São Paulo ergueu o título em cima do Flamengo e ganhou R$ 70 milhões para os seus cofres.

A Copa do Brasil, além do aspecto esportivo, costuma ser visada pelos clubes justamente pelos altos ganhos financeiros. Neste sentido, o São Paulo, cuja dívida está na casa dos R$ 968,2 milhões, pode, quem sabe, fazer um bom uso da alta premiação.

O Tricolor paulista fechou 2023 com uma dívida de R$ 666,6 milhões. Ao longo de 2024, portanto, o clube acabou aumentando seu débito em R$ 301,5 milhões.

? Vitória, classificação e Super Bastidores no ar! O Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, e na #SPFCplay você confere os detalhes da classificação! ? Assista: https://t.co/cnFZGSMEqw#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/Yu7lloFE6F ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 21, 2025

São Paulo vai às oitavas pelo sétimo ano consecutivo

O São Paulo se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo sétimo ano consecutivo. O Tricolor venceu o Náutico tanto na ida como na volta, por 2 a 1. No primeiro jogo, Luciano anotou os dois gols. Já no duelo de volta, Luciano e Rodriguinho balançaram as redes.

O Tricolor, portanto, manteve a tradição conquistada nos últimos anos na competição e avançou às oitavas pela sétima temporada seguida. A equipe não fica de fora desta fase da Copa do Brasil desde 2018, quando caiu ainda na quarta fase, contra o Athletico-PR.

De lá para cá, foram sete anos, com sete classificações às oitavas. Em 2020 e 2022, o São Paulo ficou próximo de disputar a decisão, mas acabou caindo nas semifinais. Já em 2023, o Tricolor foi campeão e, na temporada passada, deu adeus ao torneio nas quartas de final.

Classificado após o novo triunfo sobre o Náutico, o São Paulo, agora, aguarda o sorteio para descobrir quem será seu adversário nas oitavas de final da competição.

Antes disso, porém, o Tricolor volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. Os comandados de Zubeldía enfrentam o Mirassol neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada da Série A.