Vasco intensifica preparação para duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco intensificou sua preparação para o clássico contra o Fluminense, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fernando Diniz comandou as atividades de olho no duelo, marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O comandante ainda tem mais uma sessão de treino nesta sexta-feira para definir o time titular.

Para o duelo, Diniz não poderá contar com o meio-campista Philippe Coutinho. O camisa 11 foi expulso na vitória sobre o Fortaleza, pela nona rodada do Brasileirão, e terá que cumprir suspensão.

Além dele, o meia-atacante Dimitri Payet segue em trabalho de transição. O jogador francês não joga desde a derrota para o Ceará, no dia 15 de abril.

Por outro lado, o treinador conta com o retorno do zagueiro Lucas Freitas, recuperado de lesão. O defensor chegou a ser relacionado para o jogo contra o Operário-PR, mas permaneceu no banco de reservas.

O Vasco mira contra o Fluminense emplacar a segunda vitória seguida no Brasileirão e subir ainda mais na tabela. A equipe carioca ocupa a 13ª colocação, com dez pontos somados. Já o Tricolor é o sétimo colocado, com 14.