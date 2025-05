UFC encaminha Iasmin Lucindo vs Angela Hill para o dia 9 de agosto

Em busca de recuperação após sofrer uma derrota para Amanda Lemos na sua última aparição no octógono mais famoso do mundo, Iasmin Lucindo já sabe quando e contra quem voltará a competir. De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight, o UFC encaminhou um confronto entre a jovem lutadora brasileira, de 23 anos, e a veterana Angela Hill, de 40 anos, para o dia 9 de agosto, em Las Vegas (EUA).

Uma das grandes promessas da divisão dos palhas (52 kg), onde ocupa a oitava colocação no ranking, Iasmin subirá no octógono do UFC Vegas 108 com o objetivo de retomar o caminho das vitórias e, quem sabe, dar início a uma nova sequência positiva de resultados. A cearense esteve perto de entrar no top 5 da categoria, mas o revés para a compatriota Amanda Lemos adiou seus planos. Agora, diante de mais uma experiente rival, Lucindo tem a missão de defender seu posto no top 10.

Duelo de gerações

Mais uma vez, Iasmin Lucindo terá pela frente uma adversária muito mais experiente. Com exceção de sua estreia no Ultimate, quando foi superada pela mexicana Yazmin Jauregui, de 26 anos, todas as suas oponentes no octógono mais famoso do mundo tinham 30 anos ou mais. As três últimas, inclusive, beiravam os 40 anos - Karolina Kowalkiewicz (39), Marina Rodriguez (38) e Amanda Lemos (38).

Angela Hill vs Brasil

Se Iasmin tem um histórico de enfrentar rivais mais experientes, Angela Hill pode se considerar uma 'inimiga' do Brasil. Nos últimos cinco compromissos da americana no UFC, todas as suas oponentes representavam a bandeira verde-amarela. E o retrospecto recente parece favorecer a veterana, que superou Denise Gomes, Luana Pinheiro e Ketlen Esquentadinha, e foi derrotada por Mackenzie Dern e Tabatha Ricci.

