Transmissão ao vivo de Maracanã x Internacional: veja onde assistir

Maracanã e Internacional entram em campo hoje (22), às 19h (de Brasília), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv2 (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Internacional entra em campo com a vantagem do empate para avançar de fase, após vencer o Maracanã por 1 a 0 no jogo de ida. Já a equipe cearense precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a classificação no tempo normal. Se devolver o placar por 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.

O time comandado por Roger Machado busca retomar o foco após o tropeço no Brasileirão. Jogando no Beira-Rio, o Colorado empatou em 1 a 1 com o Mirassol.

Do outro lado, o Maracanã tenta superar o momento instável. A equipe vem de derrota por 3 a 2 para o Parnahyba, fora de casa, pela Série D.

Maracanã x Internacional -- Copa do Brasil