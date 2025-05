Transmissão ao vivo de Capital x Botafogo: veja onde assistir

Capital e Botafogo entram em campo hoje (22), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo entra em campo com ampla vantagem no confronto após a goleada por 4 a 0 sobre o Capital no jogo de ida. Com esse resultado, o Glorioso pode perder por até três gols de diferença que ainda assim garante a vaga.

Já o time do Distrito Federal precisa de uma vitória por cinco gols para avançar no tempo normal. Caso vença por quatro gols, a decisão será nos pênaltis.

A equipe carioca vem de um empate em 0 a 0 no clássico contra o Flamengo. Já o Capital venceu o Luverdense por 2 a 0 pela Série d do Brasileirão.

Capital x Botafogo -- Copa do Brasil