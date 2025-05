Time reserva do Botafogo perde do Capital, mas avança na Copa do Brasil

O Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Capital, nesta quinta-feira, em Brasília. Mesmo assim, os alvinegros, que entraram em campo com uma equipe reserva, conquistaram a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil por terem goleado por 4 a 0 no Rio de Janeiro.

O gol da vitória do Capital aconteceu no primeiro tempo, com Rodriguinho. Os cariocas esperam seu adversário nas oitavas de final em sorteio a ser realizado na CBF.

Intervalo de jogo: Capital-DF 1 x 0 Botafogo. ?Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/ttDAE9Oxm0 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 23, 2025

O jogo

O Botafogo começou a partida com postura ofensiva. No entanto, os alvinegros só tiveram chance aos 14 minutos. Alex Telles cobrou falta na trave. O Capital respondeu em seguida, com Wallace. O atacante chutou para boa defesa de Raul.

O duelo seguiu com o mesmo panorama. O Botafogo tinha mais posse de bola, mas era pouco efetivo. Já o Capital abriu o placar quando chegou com qualidade ao ataque, aos 30 minutos. Rodriguinho arriscou de longe e acertou o ângulo.

O revés obrigou o Botafogo a avançar com mais intensidade. Os cariocas quase empataram aos 43 minutos. Mateo Ponte recebeu passe na área e chutou para defesa de Reynaldo. Nathan Fernandes pegou o rebote, mas viu o arqueiro impedir o gol novamente. Assim, os donos da casa foram para o intervalo a frente no placar.

No segundo tempo, o Capital quase ampliou aos seis minutos. Após cobrança de escanteio, Richardson mandou sobre o travessão. Depois, Adílio chutou da entrada da área e Raul fez a defesa em dois tempos.

O Botafogo demorou para avançar com qualidade e só criou boa chance aos 13 minutos, com Nathan Fernandes. O atacante finalizou para boa defesa de Reynaldo. Pouco tempo depois, Santo Rodríguez recebeu passe na entrada da área, mas chutou sobre o travessão.

Após o início movimentado, o confronto caiu de rendimento com o passar do tempo. Capital e Botafogo abusavam dos erros de passe.

Na parte final, o Capital ainda esboçou uma pressão tentando marcar o segundo. No entanto, o Botafogo impediu qualquer lance de perigo do adversário. Com isso, os alvinegros apenas esperaram o apito do árbitro para confirmar a classificação.

FICHA TÉCNICA



CAPITAL 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 22 de maio de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)



Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)



VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Cartões amarelos: Tobinha (Capital); Serafim, Alex Telles e Kauan Lindes (Botafogo)

GOL



CAPITAL: Rodriguinho, aos 30min do primeiro tempo

CAPITAL: Reynaldo, Vinícius, Richardson, Pedro Romano e Renan Luís; Erick Varão, Maycon e Rodriguinho (Matheus); Deysinho (Adílio), Wallace (Quarcoo) e Tobinha (Falcão)



Técnico: Felipe Surian

BOTAFOGO: Léo Linck (Raul), Mateo Ponte, Serafim (Kauê), Danilo Barbosa e Alex Telles (Vitinho); Newton, Patrick de Paula e Kauan Lindes (Jeffinho); Santo Rodríguez, Elias Manoel (Rwan Cruz) e Nathan Fernandes



Técnico: Renato Paiva