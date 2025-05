Tati espreme limão nas costas do marido após queda no surfe; assista

Jessé Mendes levou a pior em uma sessão nas ilhas Mentawaii, na Indonésia, onde surfa ao lado da esposa Tatiana Weston-Webb, que está afastada do Circuito Mundial para cuidar de sua saúde mental.

O que aconteceu

Jessé Mendes sofreu uma queda e apareceu com as costas raladas por coral nos stories do Instagram.

"Tem dia que é noite", escreveu Jessé, ao publicar o vídeo em que Tati aparece cuidando das feridas e passando limão em suas costas.

Usar limão em machucados causados por coral é uma prática comum entre surfistas em regiões tropicais. O suco da fruta tem propriedades antissépticas naturais, ajuda a evitar infecções — comuns nesses casos — e pode até soltar fragmentos de coral ou areia que tenham ficado presos na pele.

Surfista de elite

Campeão da tradicional Tríplice Coroa Havaiana em 2018, Jessé é da mesma geração de Gabriel Medina, Filipe Toledo e Italo Ferreira.

Ele competiu no CT em 2018 e 2019, terminando as temporadas em 28º e 24º lugar, respectivamente.

Atualmente, é um dos principais comentaristas da transmissão internacional da WSL, elogiado pela leitura apurada do mar e das performances dos atletas.