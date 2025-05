Suzano Vôlei anuncia contratação do técnico Cezar Douglas

O Suzano Vôlei, semifinalista da última edição da Superliga, deu início à apresentação de seu plantel para a temporada 25/26 na manhã desta quinta-feira, com o anúncio oficial da contratação do técnico Cezar Douglas, brasileiro de 51 anos que voltou ao País após nove anos atuando no voleibol internacional.

"Foram anos trabalhando na Europa e, agora, senti que era o momento de voltar ao Brasil, um sentimento que cresceu ainda mais quando recebi o convite do Suzano para fazer parte do projeto. Estamos com uma equipe competitiva em um ambiente muito profissional e bem organizado, que dispõe de uma estrutura de primeira, o que é essencial para podermos lutar por coisas grandes na temporada. Estou muito feliz em assumir esse que é um dos times mais tradicionais da modalidade no Brasil, vamos trabalhar ao máximo para representar os torcedores e fazer grandes campanhas", comentou o técnico.

Natural de Mirandópolis-SP, o treinador chega ao Suzano após dirigir o KS Norwid Czestochowa, da Polônia, tendo como objetivo manter a equipe competitiva na luta pelos principais torneios do calendário nacional, incluindo o Campeonato Paulista, próxima competição oficial cuja disputa se inicia no mês de agosto; e a Superliga, na qual Douglas já foi vice-campeão por duas vezes.

A gerente-geral Ana Paula Ferreira destacou à torcida que, nos próximos dias, todos os nomes que farão parte da equipe em 2025/26 serão anunciados por meio das redes sociais do Clube.

"Mantivemos uma boa base em relação à última temporada, com algumas chegadas pontuais para manter a evolução da equipe que foi vice-campeã estadual e semifinalista da Superliga. Damos boas-vindas ao professor Cezar e ressalto que, ao longo das semanas seguintes, vamos seguir anunciando as novidades do nosso grupo para essa que será a nossa 5ª temporada representando a cidade", destacou.

O técnico, que foi atleta profissional entre 1995 e 2005, acumula nove anos de trabalhos na Europa. Além da equipe polonesa, o treinador teve carreira na Itália.

No país, dirigiu equipes como Pallavolo Andria, Lupi Santa Croce, Tonno Callipo Volley, Saturnia Volley Catania e Pineto Volley, conquistando títulos como a Série A2 Italiana, a Copa da 2ª Divisão Italiana e a Super Copa A2, sendo ainda eleito o melhor treinador da liga em 2022/23. Somado a estes, o brasileiro também atuou na Ásia, onde comandou o Al-Gharafa, do Catar, por uma temporada.

Já no Brasil, em seu primeiro trabalho na área técnica, Douglas guiou o Vôlei Futuro, de Araçatuba-SP, à elite do voleibol nacional entre 2006 e 2013, conquistando o Campeonato Paulista de 2010 e chegando a uma semifinal e a uma final de Superliga, sendo vice-campeão em 2012. Com a equipe interiorana, ele conquistou o prêmio de melhor técnico da edição de 2007-08 do campeonato.

O novo comandante suzanense ainda foi treinador do São Bernardo Vôlei, em 2013, e do Vôlei Taubaté, de 2013 a 2017, período no qual foi tricampeão paulista, bicampeão da Copa Brasil e vice-campeão nacional. Seu currículo ainda inclui uma passagem pela Seleção Brasileira Masculina Sub-23, enquanto terceiro assistente técnico.