'Seria bizarro': Alicia avalia possível convocação de Neymar para a seleção

Carlo Ancelotti fará sua primeira convocação da seleção brasileira na próxima segunda (26), às 15h (de Brasília), e a lista do treinador italiano pode ter Neymar. No UOL News, Alicia Klein afirmou que incluir o camisa 10 do Santos seria 'bizarro'.

A colunista argumentou que Neymar não reúne atualmente condições físicas para ajudar o Brasil. A seleção encara Equador (fora) e Paraguai (em casa) nos próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Vou achar bizarro se [Neymar] estiver [na convocação]. Por mais que seja um grande craque, que tenha sido o grande nome da sua geração, não tem o histórico na própria seleção brasileira - tem de gols, mas não de títulos - e não está jogando. [...] Ele não está em condições físicas de contribuir em alto nível nas partidas duríssimas que o Brasil vai ter nas Eliminatórias.

Alicia Klein

