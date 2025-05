Seleções brasileiras feminina e masculina de rugby sevens disputam Sul-americano no Peru

As seleções brasileiras feminina e masculina de rugby sevens vão a campo neste final de semana para a disputa do Campeonato Sul-americano. O torneio será realizado em Lima, no Peru, pelo segundo ano consecutivo.

As equipes têm objetivos diferentes para a competição. A seleção feminina encara o torneio como uma oportunidade para jovens atletas se desenvolverem, enquanto a masculina busca a classificação para a próxima temporada do Circuito Mundial.

"Vamos a Lima com um grupo mesclado, que conta com estreantes e jogadores mais experientes. A expectativa é positiva, assim como o retrospecto contra as seleções do continente. A Colômbia é o adversário mais perigoso na fase de grupos, e o Chile em uma possível final. No ano passado, fizemos um jogo parelho contra os chilenos e agora vamos em busca do título", afirmou Lucas Duque, técnico da equipe masculina.

A seleção masculina está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Guatemala, Costa Rica e Honduras. A equipe joga contra Honduras, Costa Rica e Colômbia neste sábado e contra a Guatemala no domingo, data de encerramento do torneio.

Nosso lendário Vanderlei Cordeiro de Lima estreou o percurso da #CorridaTimeBrasil para mostrar a você todos os detalhes da prova e ainda revelou algumas surpresinhas que termos no caminho! ?????? Deu vontade, né? Impossível ficar fora dessa! Ingressos são limitados! Adquira agora... pic.twitter.com/HIGdfquWqU ? Time Brasil (@timebrasil) May 21, 2025

Já no feminino, a comissão técnica optou por viajar com uma seleção de desenvolvimento. O elenco, todavia, ainda conta com as atletas olímpicas Yasmim Soares e Gisele Gomes, além da veterana Aline Furtado, que volta a defender a seleção após um ano afastada por lesão.

"Estamos empolgadas por levar uma equipe jovem e promissora ao Sul-Americano. O futuro das Yaras está aqui, e veremos jogadoras talentosas como Giovanna Barth e Camilla Ísis, que se destacaram no Circuito Mundial, ao lado de outras atletas que estão ansiosas por uma oportunidade", disse a treinadora Crystal Kaua.

O Sul-americano feminino tem nove seleções, divididas em três chaves. O Brasil está no grupo B, ao lado de Chile e Guatemala, contra quem joga no sábado. A final acontece no domingo.