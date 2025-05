Sassuolo aciona São Paulo na Fifa por Ruan; Clube segue otimista por acerto

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Sassuolo (ITA) acionou o São Paulo na Fifa pela dívida de 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo do zagueiro Ruan. Ainda assim, o Tricolor segue otimista pela permanência do defensor.

O que aconteceu

O São Paulo ainda não foi notificado pela entidade máxima do futebol, mas já soube da ação dos italianos. O Tricolor atrasou o pagamento dos 200 mil euros e trabalha para acertar o valor o quanto antes.

O presidente Julio Casares entrou no circuito para tentar apaziguar a situação e o clube acredita que o mandatário irá conseguir. Ele conversou diretamente com os cartolas do Sassuolo (ITA).

O Tricolor acredita em um acordo pelo pagamento da dívida e pela permanência de Ruan em definitivo. O clube trabalha para esticar o empréstimo por um ano com cláusula de compra praticamente obrigatória.

A aquisição de Ruan divide opiniões dentro do São Paulo, sobretudo pelo valor de cerca de 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões). A informação do acionamento na Fifa foi publicada pelo 'ge' e confirmada pelo UOL.