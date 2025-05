São Paulo planeja folga de dez dias durante pausa para o Mundial de Clubes

O São Paulo deve dar uma folga de dez dias para os seus jogadores durante a pausa para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos EUA.

A comissão técnica tricolor ainda não "bateu o martelo", mas a expectativa é de que a folga seja concedida logo após o duelo com o Vasco, dia 12 de junho, no Morumbis.

Com um mês sem jogos devido à disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que contará com quatro clubes brasileiros (Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo), o São Paulo terá tempo para realizar uma espécie de intertemporada no CT da Barra Funda após a folga concedida ao elenco.

O Tricolor também aproveitará a pausa no calendário para recuperar importantes atletas que estão lesionados, como Lucas, que se recupera de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, e Ferreirinha, fora devido a uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo.

O São Paulo tem somente mais quatro jogos para disputar antes da pausa para o Mundial. Além do confronto deste sábado, com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, o time enfrentará o Talleres, da Argentina, Bahia e Vasco da Gama.