Santos está confirmado com Neymar no banco para enfrentar o CRB

Com Neymar no banco, o Santos está escalado para enfrentar o CRB hoje, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Neymar começa a partida entre os reservas. Ele deve entrar no segundo tempo.

Souza, Guilherme e Deivid Washington são novidades. Souza e Guilherme substituem Escobar (suspenso) e Soteldo (lesionado). Deivid entra por opção técnica na vaga do Tiquinho Soares.

Gabriel Brazão, Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington. Essa é a escalação do Santos.

Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Douglas Baggio, Thiaguinho e Breno Herculano. Esse é o CRB de Eduardo Barroca.

O Santos empatou com o CRB por 1 a 1 na Vila Belmiro e precisa vencer para avançar no tempo normal. Novo empate levaria a eliminatória para os pênaltis.