Santos aposta em fator Neymar contra o CRB por vaga na Copa do Brasil e virada de página no ano

De olho na classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos aposta na simples presença de Neymar no banco de reservas nesta quinta, às 21h30, diante do CRB, no estádio Rei Pelé, para cumprir o objetivo de seguir no torneio eliminatório.

Recuperado de uma lesão na coxa, o astro vem treinando com o grupo, mas deve mesmo ser utilizado no decorrer do confronto. Pressionado pelos maus resultados em seu início de trabalho, o técnico Cléber Xavier não esconde de ninguém que o seu maior trunfo para amenizar a crise que assola o futebol do clube está na genialidade do ídolo santista.

A missão de confirmar sua permanência na Copa do Brasil, porém, não é das mais fáceis. Após empate em 1 a 1 pelo jogo de ida desta terceira fase, na Vila Belmiro, o conjunto paulista precisa de um triunfo em Maceió, para ficar com a vaga no tempo normal. Em caso de nova igualdade no tempo regulamentar, a disputa vai para as penalidades.

Liberado da parte médica e com a fase de transição física concluída, Neymar trabalhou com bola e participou de atividades junto aos companheiros. O desafio para essa partida, que vai ter caráter decisivo, vai ser o ritmo de jogo. Mesmo diante dessa dificuldade, o craque carrega as maiores esperanças de Cléber Xavier.

Em meio à confiança depositada no camisa 10, o treinador santista arregaçou as mangas e estudou alternativas para o duelo com os alagoanos. Atento aos detalhes, o comandante deu ênfase à bola parada e corrigiu a movimentação do elenco, principalmente quando o time não tiver a posse de bola.

Em relação às mudanças, duas serão obrigatórias. Expulso no jogo de ida contra o CRB na Vila, Escobar cede o seu lugar a Souza na lateral-esquerda. Machucado (lesão na coxa esquerda), o venezuelano Soteldo desfalca o Santos para a entrada de Guilherme. Deivid Washington deve ser o seu companheiro na frente com Tiquinho Soares ficando no banco de reservas.

Pelo lado do CRB, o técnico Eduardo Barroca vai contar com o retorno do meia Gegê. A dúvida fica por conta do aproveitamento de Breno Herculano. Com dores musculares, ele depende de uma nova avaliação. Caso seja vetado, Lucas Kallyel entra na equipe titular.

FICHA TÉCNICA:

CRB X SANTOS

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano (Lucas Kallyel). Técnico: Eduardo Barroca.

SANTOS - Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).