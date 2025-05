Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos celebram terceira edição de jogo festivo

O The Beautiful Game, jogo beneficente promovido por Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos que reúne ícones do futebol mundial, celebridades e influenciadores, terá sua terceira edição no dia 7 de junho de 2025, às 20h (de Brasília), no Chase Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Miami, que recebeu o primeiro evento em 2022, com mais de 17.500 torcedores, volta a ser o palco de mais uma edição. Na última ocasião, em 2023, cerca de 14.500 pessoas estiveram no Exploria Stadium, em Orlando, para ver de perto nomes de peso como Vinicius Jr., Ronaldo Fenômeno, Stoichkov, Dybala, Pogba, Cafu, Rivaldo, Éder Militão, entre outros.

"Poder reunir tantos craques e amigos é um grande presente. Espero que para o público também seja um grande presente poder reviver um pouco da história de cada um. Vamos ver quem vai ser a próxima vítima dos dribles e dos gols do Bruxo", disse Ronaldinho Gaúcho, em tom humorado.

"Com toda nossa história na Seleção, em grandes clubes da Europa... poder chegar nessa fase da vida reunindo essas lendas, em um lugar como Miami, com esse público apaixonado por futebol, é algo indescritível. Será uma noite muito divertida e memorável para todos os presentes", ressaltou Roberto Carlos.

Na edição deste ano, além de Roberto Carlos e Ronaldinho, que vão novamente capitanear as equipes em campo, estarão presentes grandes nomes como John Terry, Claude Makélélé, Diego Lugano, Valderrama, Higuita, Gilberto Silva, Beletti, Willian, Mario Yepes, Ricardo Quaresma, o ex-jogador de basquete Steve Nash, o influenciador Khaby Lame, além de outros ícones do esporte que serão anunciados nos próximos dias.

"O The Beautiful Game já virou um grande encontro de lendas do futebol mundial. O carisma e a história do Ronaldinho e do Roberto Carlos atraem grandes nomes, que aproveitam essa época do ano para confraternizar e relembrar grandes momentos", afirma Rafael Alves, CEO do The Beautiful Game.

"Após o enorme sucesso do evento em 2022, em Miami, e depois em 2023, em Orlando, não pudemos realizar a edição de 2024 por conta de calendário e agenda da dupla. Mas, neste ano, eles fizeram questão de retomar o evento, pois muitos craques fizeram esse apelo. Os fãs podem esperar muitas estrelas de volta e uma grande noite com a presença de muitos jogadores entre os melhores da história, além de celebridades e influenciadores que estão estourando mundo afora", completa Alves.