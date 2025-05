Rio Open inaugura novo núcleo esportivo gratuito em Campo Grande

O Rio Open inaugurou um novo núcleo do Nero (Núcleo Esportivo Rio Open) no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O foco da estrutura é dar aulas de tênis e formação cidadã para crianças e jovens entre 6 e 14 anos.

O que aconteceu

A nova unidade foi inaugurada em uma escola de tênis em Campo Grande e atenderá entre 50 e 70 alunos, ministrando aulas de terça a sexta-feira.

Criado em 2017, o Nero integra o Rio Open Ace, plataforma que reúne todas as ações sociais do evento ao longo do ano.

Criança jogando tênsi no Projeto Nero, do Rio Open Imagem: Peter Wrede

Através do projeto, crianças e adolescentes recebem aulas gratuitas de tênis com acompanhamento pedagógico, formação cidadã, alimentação e material completo. A missão é utilizar o poder do esporte como ferramenta de transformação social.