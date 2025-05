Renato Moicano abraça favoritismo contra Beneil Dariush no UFC 317: "Superior em tudo"

No mundo esportivo, são raros os casos em que um competidor do mais alto nível abraça o favoritismo para uma disputa futura. E no MMA não é diferente. Renato Carneiro, entretanto, pode ser considerado uma exceção à regra. Sem papas na língua, o brasileiro esbanjou confiança para seu próximo desafio dentro do octógono. 'Moicano' enfrenta Beneil Dariush no UFC 317, programado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), na tradicional 'Semana Internacional da Luta'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro elegeu seu próximo rival como o lutador mais acessível dentro do top 10 dos pesos-leves (70 kg). Até por ter essa interpretação, Moicano opina que a alta cúpula do UFC optou por esse confronto para que, mesmo que indiretamente, ele se recupere da recente derrota sofrida para o agora ex-campeão Islam Makhachev, no início da temporada. Mesmo elogiando as credenciais de Dariush, o atleta da 'American Top Team' se considera amplo favorito para o embate.

"Ele é velho, mas da minha idade (risos). Eu me considero favorito. Talvez, dentro do top 10, ele (Dariush) seja o adversário mais vencível. Top 10, um cara de 36 anos, bom de jiu-jitsu, tem a mão pesada, é perigoso. Ele pode chegar lá e me nocautear, assim como posso nocautear ele, pode acontecer de tudo. Mas se for olhar no papel, eu me vejo superior a ele em tudo. Cometi um grande erro na luta com o Islam Makhachev e vou tentar melhorar (...) Ele está vindo de três derrotas. Eles colocaram o Dariush lá para eu bater, essa que é a verdade. Vou subir lá, card principal e vou vencer ele", opinou Renato.

Uso do holofotes

Caso realmente confirme o favoritismo que se atribuiu e tenha o braço erguido no UFC 317, Moicano ainda não sabe exatamente qual seria seu próximo passo na divisão até 70 kg. Em contrapartida, o brasileiro tem um plano claro em mente: fazer o melhor uso dos holofotes possível. Escalado para um dos eventos mais aguardados do ano, Renato planeja explorar ao máximo a exposição de competir na 'Semana Internacional da Luta' para, assim, conseguir um confronto ainda mais atrativo na rodada seguinte.

"(Uma vitória) me coloca com o microfone na mão, onde eu levo mais perigo (risos), onde eu sou bom. O UFC está vendo isso, 'Semana Internacional da Luta', card principal de novo. Vou vencer ele e ter um bom discurso preparado. Ainda não sei quem vai ser o próximo adversário, essa categoria está complicada (...) Gostaria de enfrentar o Paddy Pimblett, mas essa luta não vai acontecer (...) O Dan Hooker seria uma boa, mas está machucado. Não sei o que vai acontecer. Tenho certeza que com a minha alta popularidade no Brasil e a galera pedindo, a gente vai conseguir pegar um adversário bem ranqueado", projetou o brasiliense.

Além de Moicano, o card do UFC 317 contará com uma verdadeira invasão do 'Esquadrão Brasileiro' em Las Vegas. As duas lutas principais do show, inclusive, envolvem atletas tupiniquins em disputas de título. No 'co-main event' da noite, Alexandre Pantoja tenta defender seu cinturão peso-mosca (57 kg) contra Kai Kara-France. Já na atração principal, Charles 'Do Bronx' e Ilia Topuria duelam pelo posto vago de campeão até 70 kg.

