Renato Gaúcho critica desgaste e comenta eliminações de grandes na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Fluminense visitou a Aparecidense, em Brasília, e venceu por 4 a 1, em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da goleada, Renato Gaúcho preferiu começar comentando as eliminações de grandes clubes na competição e criticou o calendário do futebol brasileiro.

"O mais importante foi a classificação, porque a gente tem visto a dificuldade que as equipes têm enfrentado. O futebol brasileiro está muito nivelado, não importa de qual divisão é o time. Na terça-feira, eu vi os jogos, grandes clubes foram eliminados. Agora, mais um, no caso o Fortaleza. Então, não tem jogo fácil, o problema é que todo mundo no Brasil quer ver espetáculo", disse o treinador.

Renato também voltou a falar sobre o calendário de jogos do futebol brasileiro e a dificuldade de trabalhar com um intervalo curto de tempo entre partidas de diferentes competições.

"Desde que eu cheguei, nós não tivemos nenhuma semana cheia. A cada três dias é um jogo, sempre um jogo decisivo, um jogo importantíssimo. Não tem tempo para trabalhar e o desgaste é muito grande. No fim de semana estivemos em Caxias do Sul, depois estivemos aqui em Brasília buscando resultado para nos classificarmos. Hoje em dia, no Brasil, todo mundo quer futebol bonito, mas isso é muito difícil sem ter tempo para trabalhar e principalmente com o desgaste do time", completou.

Oitavas da Copa do Brasil

As equipes classificadas disputarão as oitavas de final da Copa do Brasil após o Mundial de Clubes, com os jogos de ida entre os dias 29 e 31 de julho e os de volta na semana seguinte, entre 5 e 7 de agosto. O sorteio para a definição dos confrontos ainda não tem data prevista.

O Fluminense voltará a campo neste sábado para receber o Vasco, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca é o sétimo colocado da competição, com 14 pontos.